Квартиру Пушкина выставили на продажу в Санкт-Петербурге

В Петербурге выставлена на продажу 100-метровая квартира, где Пушкин закончил работу над «Пиковой дамой» и «Капитанской дочкой», а также начал свою издательскую деятельность. Об этом говорится в поступившем в редакцию «Ленты.ру» сообщении агентства MegaAgent. Фирма занимается реализацией объекта.

Квартира, расположенная в доме №32 на набережной Кутузова, была местом жительства Пушкина в течение почти двух лет, утверждают риелторы. В 1834-1836 годах поэт со своей семьей занимал весь второй этаж здания. В настоящее время в продажу поступило трехкомнатное помещение общей площадью 100 квадратных метров, которое на тот момент было кабинетом и детской.

В квартире два санузла. В стоимость лота (55 миллионов рублей) включена плата за два парковочных места. Как отмечают агенты, высота потолков жилья достигает 4,5 метра. Из окон открываются виды на историческую часть города.

«Эта квартира, где жил и работал Александр Сергеевич, является одной из последних сохранившихся в частных руках, — подчеркивается сообщении. — Именно здесь поэт принимал Гоголя, Жуковского и Одоевского. Также в этой квартире в 1835 году у Пушкина родился сын Григорий».