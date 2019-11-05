Банки отказываются принимать маткапитал в счет ипотеки

Крупнейшие банки России не принимают материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке с господдержкой под 5–6% годовых для семей с детьми. Об этом сообщает газета «Известия».
По данным издания, об этом сообщили в «Сбербанке», ВТБ, «Россельхозбанке» и «Газпромбанке». Причинами отказа банки назвали нежелание застройщиков ждать несколько месяцев, пока Пенсионный фонд переведет им государственную субсидию за рождение второго ребенка и опасение, что кредит не будет в итоге выплачен.
«Именно личные накопления, а не госсубсидии, показывают готовность клиента к соблюдению платёжной дисциплин. Чем меньше первоначальный взнос, тем выше вероятность дефолта, а самые дисциплинированные заемщики обычно располагают 40–50% от суммы кредита», — пояснил газете Вадим Пахаленко из ТКБ банка.
При этом, по информации издания, не очень крупные банки принимают материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по льготной ипотеке. Например, банк «Дом.РФ», Абсолют Банк, «Уралсиб», «Возрождение», «Зенит», РНКБ, «Ак Барс». Однако отделения этих банков есть не во всех регионах России, и часть застройщиков отказывается с ними сотрудничать.
В свою очередь в пресс-службе Центробанка России сообщили газете, что крупные кредитные организации, не принимающие маткапитал для льготного жилищного кредитования, не нарушают закон.
«Рамблер» писал, что ранее коллекторское агентство ЭОС в рамках пилотного проекта купило долги россиян по ипотеке. По мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов и правозащитников, доля продаж долгов по ипотеке будет расти, что создаст серьезные проблемы для заемщиков.