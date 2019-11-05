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СМИ сообщили об отказе банков принимать маткапитал в счёт ипотеки 

News.ru 37 минут назад
Банки отказываются принимать маткапитал в счет ипотеки
Фото: ТАСС
Крупнейшие российские банки отказываются принимать материнский капитал как взнос по ипотеке с господдержкой для семей с детьми. Как пишут «Известия», взять льготный кредит с низкой ставкой под 5-6% годовых не получится в ВТБ, Газпромбанке, Россельхозбанке.
Парадокс состоит в том, что использовать маткапитал после рождения второго ребёнка на улучшение жилищных условий можно. Но для этого сначала надо подать заявление в ПФР, но фонд их перечислит только по факту сделки с недвижимостью. Так что ждать вожделенной квартиры придётся порядком, на что застройщики идти не хотят.
На отказы банков жалуются покупатели на различных форумах новостроек, это же изданию подтвердили и в колл-центрах указанных банков. Отказывают в займах, по данным газеты, также в Райффайзенбанке, Сбербанке, МКБ, Совкомбанке. Представители указанных организаций не отрицают данного факта. Сбербанк, к примеру, готов предоставить ипотеку за счёт маткапитала, но только если застройщик согласится подождать, пока Пенсфонд переведёт ему деньги. Но застройщики чаще всего ждать не хотят, а банки не горят желанием переводить им собственные средства. Поэтому так мало сделок с использованием материнского капитала.
Интересно, что не очень крупные банки соглашаются работать с ипотекой. Но работают они не во всех городах и регионах, да и не все застройщики предпочитают с ними работать. Как правило, эти банки платят застройщику сами, а после ждут поступления денег из ПФР.
Есть ещё одна причина, по которой банки могут отказываться принимать маткапитал в качестве взноса за ипотеку. Это финансовая дисциплина клиента, так как его личный первоначальный взнос составляет минимум, а это может говорить о том, что у него нет денег.
Ранее News.ru сообщал, что использование материнского капитала хотят расширить. Средства могут разрешить тратить на покупку автомобиля. Авторы законопроекта предлагают оформлять машину в собственность ребёнка, на которого эти деньги и выдавались.
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Теги:
Недвижимость , Компании , Личный счет , Газпромбанк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , Пенсионный фонд РФ , Совкомбанк , Сбербанк России , Россельхозбанк , газета "Известия"
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