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Кабмин рассмотрит распределение субсидий на рождение третьего ребенка 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Кабмин рассмотрит распределение субсидий на рождение третьего ребенка
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит в четверг изменение распределения объемов субсидий бюджетам регионов на 2019 год на выплаты по случаю рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, сообщила пресс-служба кабмина.
Изменения предлагается внести в приложение 33 (таблицу 88) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
"В связи с уточнением в течение 2019 года численности нуждающихся в поддержке семей-получателей выплаты проектом предлагается сократить объемы субсидий на 2019 год 17 субъектам Российской Федерации (республики Карелия, Коми, Крым и Марий Эл, Забайкальский и Приморский края, Амурская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Костромская, Оренбургская, Орловская и Самарская области, Кемеровская область — Кузбасс, Севастополь) на общую сумму 755,4 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти средства планируется распределить на увеличение субсидий 21 другому субъекту РФ в связи с ростом числа семей, имеющих право на получение выплаты. Среди регионов, которым предлагается увеличить субсидии Челябинская область (179 миллионов рублей), Свердловская область (133,8 миллиона рублей), а также Иркутская область (125,7 миллиона рублей), Башкирия (91,3 миллиона рублей) и другие.
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Теги:
Недвижимость , Личный счет , Правительство РФ , РИА Новости
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