Цены на жилье подскочили в Крыму

Цены на жильё в Крыму за два года выросли в среднем на 10%. Городские квартиры подорожали на 9,3% и стоят до 83 тыс. рублей за метр квадратный.
Самыми дорогими оказались новостройки: там цены выросли на 12,3% до 90,6 тыс. рублей за квадратный метр. На вторичном рынке цена квартир выросла на 7,3% и стоит до 76,5 тыс. рублей за квадрат, сообщают «Известия». Эксперты отмечают, что такая динамика характерна для всей страны, не только для Крыма.
В Феодосии — самые дорогие квартиры, цена на них выросла на 22,7%. Так, в середине 2017 года квартиру в этом приморском курортном городе можно было купить по 54,4 тыс. рублей за квадратный метр, в этом — за 66,7 тыс.
В Симферополе и Севастополе цены на жильё выросли на 13,76% (до 75,9 тыс.) и 13,74% (86,8 тыс.) соответственно. В Керчи жильё подорожало меньше всех — на 5,65% и стоит до 54,1 тыс. рублей за квадратный метр.
Динамика цен может зависеть от ряда случайных событий: например, выведение пары новых проектов на побережье уже может быть достаточным фактором для роста цен на жильё.
Загородная недвижимость также выросла в цене, но только на 1% до 47,9 тыс. рублей за квадратный метр. В некоторых районах полуострова загородное жильё даже подешевело. Так, в Алупке стоимость квадратного метра в загородных домах снизилась на 5,35% с 99,6 тыс. рублей до 94,2 тыс.
Незначительно выросло в цене загородное жильё близ Севастополя: на 3,25% до 59,4 тыс. На 31,77% подорожали дома в посёлке Гаспра — «Ласточкино гнездо». Цена на них доходит до 105,2 тыс. рублей за квадратный метр.
Эксперт уверены, что в дальнейшем жильё в Крыму вряд ли подешевеют.
Ранее News.ru сообщал, что Украина не оставляет попыток вернуть Крым, для чего внесла новую резолюцию на рассмотрение ГА ООН. Теперь Киев требует «заставить РФ вывести все свои вооружённые силы из Крыма и завершить его временную оккупацию».