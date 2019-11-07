Цены на жилье подскочили в Крыму

Цены на жильё подскочили в Крыму

Цены на жильё в Крыму за два года выросли в среднем на 10%. Городские квартиры подорожали на 9,3% и стоят до 83 тыс. рублей за метр квадратный.

Самыми дорогими оказались новостройки: там цены выросли на 12,3% до 90,6 тыс. рублей за квадратный метр. На вторичном рынке цена квартир выросла на 7,3% и стоит до 76,5 тыс. рублей за квадрат, сообщают «Известия». Эксперты отмечают, что такая динамика характерна для всей страны, не только для Крыма.

В Феодосии — самые дорогие квартиры, цена на них выросла на 22,7%. Так, в середине 2017 года квартиру в этом приморском курортном городе можно было купить по 54,4 тыс. рублей за квадратный метр, в этом — за 66,7 тыс.

В Симферополе и Севастополе цены на жильё выросли на 13,76% (до 75,9 тыс.) и 13,74% (86,8 тыс.) соответственно. В Керчи жильё подорожало меньше всех — на 5,65% и стоит до 54,1 тыс. рублей за квадратный метр.

Динамика цен может зависеть от ряда случайных событий: например, выведение пары новых проектов на побережье уже может быть достаточным фактором для роста цен на жильё.

Загородная недвижимость также выросла в цене, но только на 1% до 47,9 тыс. рублей за квадратный метр. В некоторых районах полуострова загородное жильё даже подешевело. Так, в Алупке стоимость квадратного метра в загородных домах снизилась на 5,35% с 99,6 тыс. рублей до 94,2 тыс.

Незначительно выросло в цене загородное жильё близ Севастополя: на 3,25% до 59,4 тыс. На 31,77% подорожали дома в посёлке Гаспра — «Ласточкино гнездо». Цена на них доходит до 105,2 тыс. рублей за квадратный метр.

Эксперт уверены, что в дальнейшем жильё в Крыму вряд ли подешевеют.