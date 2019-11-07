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Застройщики и ретейлеры стали делать ставку на эмоции 

Lenta.ru 3 часа назад
Застройщики и ретейлеры стали делать ставку на эмоции
Фото: РИА Новости
В рамках делового форума Best for life design Award состоялась первая сессия, на которой обсуждались новые тренды в области дизайна жилья, деловых и торговых помещений, а также городской среды. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В рамках сессии «Spaces&Places» выступили: руководитель Европейской культурной академии в Вененции (ЕСА) Александра Лакер, директор операционного и бренд-маркетинга торговой сети «Пятерочка» Татьяна Степанова, директор по продажам и маркетингу компании «МИР Митино» Ольга Нарт, руководитель управления промо-акций и операционного маркетинга торговой сети «Перекресток» Роман Сладкопевцев, профессор кафедры истории архитектуры и градостроительства, проректор МАРХИ Виталий Кочергин, директор по маркетингу LEGENDA Intelligent Development Всеволод Глазунов.
В рамках состоявшегося диалога прозвучала основная мысль о том, что на первый план и для застройщиков, и для ретейлеров выходит эмоциональное состояние потребителей, поскольку именно оно влияет на покупки. «Рынок изменился, теперь покупают не квадратные метры, теперь покупают комфорт проживания. Происходит это потому, что доходы населения не растут», — в частности, отметила Ольга Нарт. Именно поэтому, по ее словам, застройщики в новых проектах особое внимание уделяют окружающей среде и инфраструктуре. И девелоперы идут по этому тренду.
По словам Романа Сладкопевца, ретейлеры, по схожим причинам, делают ставку на эмоциональные покупки, для чего переделывают торговые площади специальным образом.
Best for Life Design Forum & Award проходит 7-9 ноября. На одной площадке для обмена мнениями собрались авторитетные эксперты в области дизайна, представители профессиональных сообществ, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний-производителей товаров и услуг.
Сегодня дизайн является одним из направлений в искусстве, это элемент самовыражения и индивидуальности. Цель Best for Life Design Forum — показывать значимость обеспечения потребительского рынка качественными товарами и услугами в том числе и с точки зрения визуального восприятия. Это помогает облагораживать и совершенствовать пространство вокруг современного человека.
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Комментарии1 
Теги:
Недвижимость , Татьяна Степанова
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