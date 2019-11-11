Россиян отправили за доступным жильем в Магадан и на Чукотку

Проще всего в России накопить на квартиру жителям Магаданской области, Чукотского и Ямало-Ненецкого округов. К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир», материалы подготовленного ими исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты сопоставили данные о доходах работающих граждан и средней стоимости вторичных квартир в разных регионах страны. Предполагалось, что зарплата работника откладывается целиком на покупку квартиры, а семья существует за счет второго работающего члена семьи.

Выяснилось, что быстрее всего можно собрать деньги на покупку недвижимости в Магаданской области: за два с небольшим года обычная местная семья приобретет недвижимость стоимостью 2,7 миллиона рублей. На Чукотке и в Ямало-Ненецком округе копить на среднестатистическое жилье придется три года, такие же сроки на Камчатке и в Мурманской области.

Через четыре года экономии способны купить квартиру жители Еврейской автономной области, Ханты-Мансийского округа, Кемеровской и Тюменской областей, Якутии. Дольше всего, целых 14 лет, откладывать деньги приходится крымчанам. В Севастополе и Москве средний срок накопления на квартиру равен 12 годам, в Санкт-Петербурге — 11 годам.

«Если сравнить показатели с результатами аналогичного исследования двухлетней давности, то получится, что квартиры стали доступнее, — констатируют аналитики. — Хотя они и подорожали: с 2,8 миллиона рублей в среднем по стране до 3,2 миллиона. Но зарплаты выросли еще больше: с 39 тысяч до 49 тысяч рублей, если Федеральная служба государственной статистики не лукавит».

В конце минувшего октября стало известно, что каждый второй россиянин доволен своим жильем. За год этот показатель увеличился на восемь процентных пунктов — до 52 процентов. 87 процентов россиян в возрасте 18 лет и старше в настоящее время проживают в домах или квартирах, принадлежащих лично им или членам их семей, выяснили аналитики.