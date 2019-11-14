В России захотели по-новому расселять аварийные дома

Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых правилах расселения аварийных домов, сообщает ТАСС.

Согласно документу, местные органы власти получают право самостоятельно определять критерии, по которым дом может быть отнесен к аварийному или ветхому жилью. Законопроект разрешает создавать в составе региональной программы капитального ремонта отдельную подпрограмму для многоквартирных домов, где несущие конструкции изношены больше, чем на 70 процентов. Подпрограмма рассчитана на три года с ежегодной актуализацией.

Уточняется и срок, в течение которого собственникам можно пользоваться временным жильем из маневренного фонда: либо до завершения всех работ, либо до выплаты компенсации. Но предоставляется подобная жилплощадь, согласно документу, максимум на два года.

Также власти региона получают право устанавливать меры поддержки по обеспечению жильем собственников квартир в аварийных домах. Но только при условии, что недвижимость в доме под снос является у гражданина единственной.