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Мигранты стали рассчитывать на большую зарплату, чем россияне 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Найдена неожиданная разница между мигрантами и россиянами
Фото: РИА Новости
Граждане России претендуют на заработную плату на 6% ниже, чем трудовые мигранты из других стран. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, наибольшая разница в зарплатных ожидания отмечена у водителей (14%). В среднем мигранты претендуют на этой должности получать 54,5 тыс. рублей, россияне — 47 тыс. рублей.
Низкий разрыв зафиксирован на вакансиях продавца и администратора (2,4%). Россияне надеются получать на данных позициях 25 тыс. рублей, мигранты — 25,5 тыс. рублей.
Наименьший разрыв отмечен среди москвичей — 640 рублей (1,6%). В Санкт-Петербурге ожидания по зарплатам у мигрантов выше на 1150 рублей, чем у россиян (3,2%).
Самый большой разрыв в Нижнем Новгороде — 5150 рублей (18,3%).
Исследование проводилось в октябре-ноябре 2019 году среди 1,7 млн откликов соискателей на вакансии кассиров, грузчиков, водителей, продавцов, охранников, уборщиков, официантов, курьеров и администраторов.
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Теги:
Недвижимость , Личный счет
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