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Российская промышленность ускорилась 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Российская промышленность ускорилась
Фото: Lenta.ru
Промышленное производство в России в октябре 2019 года выросло на 5,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6 процента по сравнению с октябрем 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
В ведомстве указали, что наибольшие темпы роста наблюдались у сырьевых (+3,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и обрабатывающих отраслей (плюс 2,4 процента). «В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост производства составил 1,0 процента к периоду январь-октябрь 2018 года, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов 0,6 процента к аналогичному периоду прошлого года», — указали в Росстате.
Кроме того, положительную динамику продемонстрировала сельскохозяйственная промышленность, в частности, благодаря мощностям крупных предприятий и высокому урожаю. Что касается объемов производства пищевой продукции, то показатели в целом выросло на 4,5 процента (в годовом выражении), рост по сравнению с сентябрем текущего года составил 5 процентов.
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Теги:
Недвижимость , Личный счет , Рынки , Экономика , Росстат
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