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Курс доллара и евро начал расти 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Курс доллара и евро начал расти
Фото: News.ru
Стоимость доллара и евро незначительно увеличилась, а рубль начал слабеть к бивалютной корзине в связи с негативной динамикой валют emerging market, серьёзное влияние на которые оказывает ожидание новостей по поводу торговых переговоров между США и Китаем.
Согласно данным МосБиржи, по итогам первой минуты торгов курс доллара прибавил 10 копеек и составил 63,92 рубля. Евро вырос на 6,5 копейки, достигнув отметки в 70,75 рубля.
Ранее News.ru писал, что цена на нефть эталонных марок падает во время азиатских торгов. Стоимость держится в районе двухнедельного минимума на фоне признаков увеличения запасов сырья в США. Инвесторы не перестают следить за новостями, связанными с торговыми переговорами Вашингтона и Пекина.
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Теги:
Недвижимость , Личный счет , Рынки
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