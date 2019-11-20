Курс доллара и евро начал расти

Стоимость доллара и евро незначительно увеличилась, а рубль начал слабеть к бивалютной корзине в связи с негативной динамикой валют emerging market, серьёзное влияние на которые оказывает ожидание новостей по поводу торговых переговоров между США и Китаем.

Согласно данным МосБиржи, по итогам первой минуты торгов курс доллара прибавил 10 копеек и составил 63,92 рубля. Евро вырос на 6,5 копейки, достигнув отметки в 70,75 рубля.

Ранее News.ru писал, что цена на нефть эталонных марок падает во время азиатских торгов. Стоимость держится в районе двухнедельного минимума на фоне признаков увеличения запасов сырья в США. Инвесторы не перестают следить за новостями, связанными с торговыми переговорами Вашингтона и Пекина.