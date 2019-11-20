Медведев призвал отказаться от долевого строительства

Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства в будущем

Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает лучшей гарантией от появления обманутых дольщиков полный отказ от механизма долевого строительства в будущем. Об этом он сказал на встрече с представителями правозащитного сообщества и общественными деятелями.

"Институт такого долевого строительства носит уникальный характер и существует только в нашей стране, — отметил Медведев. — Нам нужно отказываться от долевого строительства на будущее, чтобы вообще таким образом не строить, и это будет лучшая гарантия того, что подобные случаи [обманутых дольщиков] не будут появляться".

Премьер напомнил, что в России большое количество людей, пострадавших при использовании схем долевого финансирования, ждут восстановления своих прав. Он подчеркнул, что работа общественных организаций в этом направлении приносит большую пользу.

"Мне кажется, еще нужно сейчас, во всяком случае по линии партии "Единая Россия", акцентировать внимание на то, чтобы таких случаев больше не возникало", — сказал Медведев.

При этом, говоря о существовании долевого строительства, премьер признал, что такая схема возникла из-за того, что строительные организации не имели ресурсов для строительства, из-за уровня кредитной ставки и т. д.

Защита прав граждан

Премьер-министр также напомнил однопартийцам о том, что правозащитная работа должна вестись на всех уровнях, чтобы отчаявшиеся граждане не были вынуждены обращаться за решением своих проблем на уровень президента и премьера.

"Хочу обратиться к нашим коллегам по партии, к товарищам по партии с тем, чтобы все понимали, что работа по защите прав граждан — это наша общая задача, чтобы не получалось так, как очень часто у нас получается, когда люди стараются пробиться со своей позиции сразу наверх, поскольку на региональном и муниципальном уровне не получают никакого отклика", — сказал он.

По его мнению, если работу удастся выстроить на всех уровнях, то это будет исключительно полезно.

"Понятно, что можно и сверху какими-то процессами рулить, что называется, но это неэффективно", — считает Медведев.

Он привел в пример недавний резонансный случай, когда в Алтайском крае в селе Санниково жительница обратилась к нему с жалобой на то, что у нее несколько лет отсутствует горячее водоснабжение.

"Понятно, что я нажал кнопку какую-то, и все это заиграло, заработало, деньги нашлись, решения нашлись. Так можно, но я же не могу дотянуться до всех, президент не может, и министр не может, поэтому эта работа должна вестись на всех уровнях", — заключил Медведев.

Он подчеркнул, что результат в значительной степени зависит от энергии и настойчивости каждого конкретного представителя партии.