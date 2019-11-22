Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Еще один российский банк лишился лицензии
Еще один российский банк лишился лицензии
Экономика
Газовая война в Европе: никто не хотел замерзать
Газовая война в Европе: никто не хотел замерзать
Экономика
«Северный поток-2»: Киев пригрозил Дании
«Северный поток-2»: Киев пригрозил Дании
Экономика
Российские банки скупают евро
Российские банки скупают евро
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.72
$
63.94
70.56
70.75
Прогноз
25.11 – 02.12
$
63.60
70.40
Индексы и котировки Brent
63.62
+0.46 Золото
1465.00
+0.01 РТС
1454.74
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
22.11
1.1068
+0.0022
07.11
1.1046
19.11
08.11
28.10

Экс-жена миллиардера Потанина должна за коммуналку 40 млн рублей 

News.ru 2 часа назад
Экс-жена миллиардера из РФ задолжала миллионы рублей
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Бывшая жена одного из богатейших россиян олигарха Владимира Потанина задолжала за услуги ЖКХ 40,6 млн рублей. На неё подали в суд, счёт выставлен за период с 1 апреля по 31 декабря прошлого года.
Живёт Наталья Потанина в оставленном ей мужем особняке на Рублёвке, дом оформлен на некую фирму, которая и выставила экс-жене миллиардера счёт за коммунальные услуги. Время от времени в особняке отключают воду и свет, но это не заставляет Наталью быстрее раскошелиться, сообщает StarHit.
Потанин в качестве отступных оставил Наталье элитную недвижимость и 350 млн рублей. Она через суд изначально требовала с бывшего мужа 850 млрд рублей.
Ранее News.ru сообщал, что бывшая жена главы «Норникеля» Владимира Потанина Наталья оспорит решение лондонского Высокого суда о разделе имущества супруга. Суд вернул ей исковое заявление на основании неподсудности.
Видео дня. Покойникам присылают счета за коммуналку
News.ru: последние новости
Построенная для Наоми Кэмпбелл дача в Барвихе выставлена на продажу Построенная для Наоми Кэмпбелл дача в Барвихе выставлена на продажу Медведев нашёл способ решения проблемы обманутых дольщиков Медведев нашёл способ решения проблемы обманутых дольщиков Медведев подписал документ о запрете посуточной аренды квартир Медведев подписал документ о запрете посуточной аренды квартир 
Теги:
Недвижимость , Наталья Потанина , Владимир Потанин , Норникель , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один российский банк лишился лицензии
Еще один российский банк лишился лицензии
Газовая война в Европе: никто не хотел замерзать
Газовая война в Европе: никто не хотел замерзать
«Северный поток-2»: Киев пригрозил Дании
«Северный поток-2»: Киев пригрозил Дании 65
Российские банки скупают евро
Российские банки скупают евро 2
В России предложили ввести сухой закон
В России предложили ввести сухой закон 1
Видео
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
03:11
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
Личный счет
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
00:43
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Экономика Статьи
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
04:53
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
Недвижимость Статьи
Путин признал тревогу из-за санкций
06:15
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Путин озаботился реальными доходами россиян
00:58
Путин озаботился реальными доходами россиян
Личный счет
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Другое
Россиянам упростят банкротство
21:58
Россиянам упростят банкротство
Личный счет
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
00:43
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
Компании Экономика
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
01:00
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
Рынки
Больше видео