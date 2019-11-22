Экс-жена миллиардера из РФ задолжала миллионы рублей

Экс-жена миллиардера Потанина должна за коммуналку 40 млн рублей

Бывшая жена одного из богатейших россиян олигарха Владимира Потанина задолжала за услуги ЖКХ 40,6 млн рублей. На неё подали в суд, счёт выставлен за период с 1 апреля по 31 декабря прошлого года.

Живёт Наталья Потанина в оставленном ей мужем особняке на Рублёвке, дом оформлен на некую фирму, которая и выставила экс-жене миллиардера счёт за коммунальные услуги. Время от времени в особняке отключают воду и свет, но это не заставляет Наталью быстрее раскошелиться, сообщает StarHit.

Потанин в качестве отступных оставил Наталье элитную недвижимость и 350 млн рублей. Она через суд изначально требовала с бывшего мужа 850 млрд рублей.