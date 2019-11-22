В Москве сдали один из домов ЖК «Царицыно»

На юге Москвы сдали один из домов жилого комплекса «Царицыно»

В жилом комплексе "Царицыно" на юге Москвы ввели в эксплуатацию корпус 5.2, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Этот корпус — первый за последние три с половиной года введенный жилой дом в проблемном объекте. Теперь владельцы 160 квартир смогут получить свои долгожданные комплекты ключей", — говорится в сообщении ведомства.

Как указывается в нем, в ближайшее время планируется сдать еще один, 12-й корпус жилого комплекса.

"Физически все корпуса первой очереди достроены", — подчеркивается в сообщении.