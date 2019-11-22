В Москве сдали один из домов ЖК «Царицыно»

В жилом комплексе "Царицыно" на юге Москвы ввели в эксплуатацию корпус 5.2, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
"Этот корпус — первый за последние три с половиной года введенный жилой дом в проблемном объекте. Теперь владельцы 160 квартир смогут получить свои долгожданные комплекты ключей", — говорится в сообщении ведомства.
Как указывается в нем, в ближайшее время планируется сдать еще один, 12-й корпус жилого комплекса.
"Физически все корпуса первой очереди достроены", — подчеркивается в сообщении.
Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году. АО "Московский комбинат хлебопродуктов" (МКХ) обязалось сдать объект в 2012 году, но не выполнило обязательства перед дольщиками. В апреле 2018 года суд МКХ признан банкротом, а владельца материнской группы компаний "Настюша" Игоря Пинкевича ранее арестовали по подозрению в мошенничестве при строительстве ЖК. Власти Москвы выбрали для завершения комплекса принадлежащую городу компанию "Мосотделстрой N1".