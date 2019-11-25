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Китайские инвесторы отворачиваются от Гонконга к Сингапуру 

Вести Экономика 1 час назад
Китайские инвесторы отворачиваются от Гонконга к Сингапуру
Фото: РИА Новости
Несмотря на высокие налоги для иностранных покупателей недвижимости, они предпочитают вкладывать деньги в то, что считают более безопасным.
Несмотря на то, что иностранные покупатели любой жилой недвижимости в Сингапуре должны заплатить колоссальный налог в 20%, китайские инвесторы все чаще предпочитают его Гонконгу, отмечает CNBC.
По информации CNBC, ссылающегося на данные интернет-гиганта по покупке недвижимости Juwai.com инвестиции, сделанные китайцами, достигли рекордных максимумов со второго квартала 2019 года. И эксперты полагают, что эта тенденция сохранится по крайней мере до середины 2020 года.
“Сингапур является региональной безопасной гаванью, и нынешняя нестабильная политическая и экономическая ситуация делает безопасность, кажется, достойной дополнительной платы”, — отмечает исполнительный директор Juwai.com Георг Чмиэль.
В компании, являющейся крупнейшим онлайн-рынком недвижимости в Китае отмечают, что рост спроса на объекты в Сингапуре связан с «деньгами материкового Китая, которые в противном случае могли бы быть направлены в Гонконг, или деньгами Гонконга, перенаправляемыми в поисках диверсифицируемого оффшора».
В этом году в Сингапуре наибольшее количество квартир стоимостью от $7,3 млн и больше, начиная с 2008 года.
При этом, как отмечает журнал Collier Jeong, индекс цен на более крупные объекты в Гонконге за последние пять лет увеличился на 21,9%, а с 2009 по 2019 годы — на 83,5%. Это максимальный показатель в Азии. А в Сингапуре рост индекса цен на квартиры за последние пять лет составил всего 2,5%. И 55,4% в период с 2009 по 2019 годы.
При этом эксперты полагают, что интерес китайских инвесторов к недвижимости в Сингапуре не приведет к резкому росту цен. В Гонконге китайцев часто обвиняют в том, что именно их активность подталкивает вверх цены. Некоторые эксперты, как отмечает CNBC, даже указывают на высокие цены на недвижимость и на топливо, как на предпосылки социальных и политических беспорядков в городе. Однако если в Гонконге частная собственность доминирует, то в Сингапуре превалирует муниципальное жилье. Так что вряд ли бегство инвесторов превратит этот город-государство во второй Гонконг.
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Теги:
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