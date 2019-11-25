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Найдены самые дешевые съемные студии Москвы 

Вести.Ru 2 часа назад
Найдены самые дешевые съемные студии Москвы
Фото: SHUTTERSTOCK.COM
Эксперты нашли на московском рынке аренды самые дешевые студии. Наиболее бюджетное предложение составляет 18,5 тысячи рублей.
За 18,5 тысячи можно снять 18-метровую студию в частном доме в районе Северный за МКАД. Из мебели в квартире есть шкаф, диван и стул, из техники — мини-холодильник и стиральная машина.
На втором месте 24-метровая студия за 19 тысяч в месяц в Зеленограде. Недвижимость сдается впервые. В квартире сделан ремонт, есть кухонный гарнитур, диван и стиральная машина.
Недалеко сдается еще одна студия — за 20 тысяч рублей. Владелец обещает современный ремонт, встроенную кухню и полы с подогревом.
Самая дешевая студия внутри МКАД обойдется в те же 20 тысяч. Эта крохотная квартирка площадью всего 13 квадратных метров расположена недалеко от станции метро "Щелковская". Душ — общий в коридоре, но туалет — внутри квартиры.
За 20 тысяч можно снять студию побольше — 21 квадратный метр в Кунцеые. Собственник сдает ее в ожидании продажи, и за такую низку цену арендатор должен разрешить показывать квартиру потенциальным покупателям.
22 квадратного метра за 20 тысяч рублей в месяц можно снять и рядом с метро "Шоссе Энтузиастов", в арендную плату включены коммунальные платежи. На соседней улице за ту же цену сдается студия площадью 25 квадратов, но свет и воду нужно будет оплачивать отдельно, к тому же владелец согласен поселить у себя "только православных христиан", говорится в обзоре портала "Мир квартир".
За 21 тысячу можно снять 22-метровую квартирку в Новой Москве, за 22 тысячи — 15-метровую малютку на Ярославском шоссе, рядом со станцией Лось.
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