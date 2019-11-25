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Цены на вторичное жилье в России замерли 

Вести.Ru 24 минуты назад
Цены на вторичное жилье в России замерли
Фото: Вести.Ru
Средняя стоимость квадратного метра вторички в стране составляет 66 тысяч рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные "Авито Недвижимость". У ЦИАН другие цифры — 77,3 тысячи рублей за квадрат, но и там аналитики говорят о замерших ценах.
Самая сильная динамика в октябре отмечена в Воронеже — там вторичные квартиры подорожали на 1,8%, до 51,8 тысячи рублей за квадратный метр. Относительно заметное подорожание также отмечено в Краснодаре и Новосибирске, а вот в Саратове квартиры наоборот стали дешевле — на 0,73%.
В Москве средние цены также немного снизились — на 0,3%. По данным "Авито Недвижимость" средняя стоимость столичной вторички сейчас составляет 134,5 тысячи рублей за квадратный метр. По данным ЦИАН, квадрат стоит 209,2 тысячи рублей.
Аналитики считают, что в ближайшее время цены на вторичное жилье сильно не изменятся: ипотека дешевеет, что приводит к росту спроса на новостройки, который оттягивают на себя часть покупателей с вторичного рынка.
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Теги:
Недвижимость , ЦИАН
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