Подсчитана стоимость жилья на барной улице Петербурга

Подсчитана стоимость жилья на главной барной улице Петербурга

Самая дорогая квартира на главной барной улице Санкт-Петербурга — улице Рубинштейна — продается за 70 миллионов рублей, а самое дешевое жилье здесь обойдется минимум в семь миллионов рублей. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на агентство недвижимости «Дарко».

При бюджете в семь миллионов можно стать владельцем 54 квадратных метров. Для сравнения: в других менее престижных районах города за эти деньги реально купить полноценную трехкомнатную квартиру площадью около 100 «квадратов», заявили в агентстве.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на Рубинштейна — 12,9 миллиона рублей, «двушки» — 12,3 миллиона рублей.

В среднем в Санкт-Петербурге квадратный метр квартир в новостройках эконом— и комфорткласса в октябре 2019 года стоил 116,4 тысячи рублей.