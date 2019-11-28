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Подсчитана стоимость жилья на главной барной улице Петербурга 

Lenta.ru 1 час назад
Подсчитана стоимость жилья на барной улице Петербурга
Фото: ТАСС
Самая дорогая квартира на главной барной улице Санкт-Петербурга — улице Рубинштейна — продается за 70 миллионов рублей, а самое дешевое жилье здесь обойдется минимум в семь миллионов рублей. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на агентство недвижимости «Дарко».
При бюджете в семь миллионов можно стать владельцем 54 квадратных метров. Для сравнения: в других менее престижных районах города за эти деньги реально купить полноценную трехкомнатную квартиру площадью около 100 «квадратов», заявили в агентстве.
Средняя стоимость однокомнатной квартиры на Рубинштейна — 12,9 миллиона рублей, «двушки» — 12,3 миллиона рублей.
В среднем в Санкт-Петербурге квадратный метр квартир в новостройках эконом— и комфорткласса в октябре 2019 года стоил 116,4 тысячи рублей.
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Теги:
Недвижимость
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