Эксперты: маржинальность банков в 2020 году не превысит 4%

Маржинального банковского сектора не превысит 4% в 2020 году, остановившись на уровне ниже прошлого года, говорится в аналитическом комметарии "Маржа под давлением" рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

"По итогам 2019 года маржа сохранится на уровне 3,7-3,8%, а в 2020 году за счет розницы она может немного подрасти, однако останется ниже уровня 2018 года и не превысит 4%", — говорится в материале.

По мнению аналитиков, тенденция к снижению банковских ставок усилит ценовую конкуренцию, что продолжит оказывать давление на маржинальность бизнеса. Небольшого роста маржи из-за исчерпания качественных заемщиков и введения показателя долговой нагрузки (ПДН) можно ожидать в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, где снижение ставок по сравнению с ипотекой уже сейчас не столь ощутимо.

В комментарии отмечается, что маржинальность банков уменьшилась за январь — сентябрь этого года до 3,7% после роста в 2018 году в 4,3%. Снижение авторы объясняют опережающим ростом процентных расходов банков относительно их доходов. Однако банки не стремятся активно повышать ставки по кредитам из-за роста конкуренции.

Кроме того, в материале говорится, что розничные банки по уровню маржинальности опережают корпоративные банки более чем в три раза и почти в два обгоняют универсальные банки. Активный рост розничного кредитования, доля которого за январь — сентябрь достигла четверти совокупного кредитного портфеля банковской системы против 19-23% в 2017-2018 годах, не поддержал маржинальность сектора в целом, отмечают аналитики.