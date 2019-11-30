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Спрос на «ипотечные каникулы» в 2020 году может увеличиться 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
В России предрекли спрос на ипотечные каникулы
Фото: Агентство «Москва»
Спрос на «ипотечные каникулы» в 2020 году может повыситься из-за роста ипотечного кредитования и информированности людей о льготном периоде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов.
В 2019 году 50% людей тратит половину своего дохода на выплаты по кредитам. По мнению руководителя рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина спрос на «ипотечные каникулы» будет расти из-за роста количества россиян, которые берут кредит, а также в связи со слабым увеличением реальных располагаемых доходов населения
В 2020 году рост числа заявлений на предоставление «ипотечных каникул», скорее всего, будет сохраняться из-за тенденции к снижению реальных доходов населения на фоне бума ипотечного кредитования в 2018 году, а также роста информированности граждан о данной опции, — сообщила ТАСС младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
Эксперт назвала преимущество «ипотечных каникул» перед программами реструктуризаций: при выполнении условий банк обязан предоставить отсрочку. В случае с реструктуризацией, решение об отсрочке принимает кредитная организация.
Ранее News.ru писал о том, что ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. В этих регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам.
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Теги:
Недвижимость , Личный счет , ИТАР-ТАСС
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