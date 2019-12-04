В России подешевели дома для празднования Нового года

Встреча Нового года в загородном доме к декабрю 2019-го стала доступнее: предложение в этом сегменте рынка недвижимости за год выросло на четверть, а стоимость аренды снизилась в половине российских регионов, следует из материалов «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В среднем по стране за дом на праздник владельцы просят 6,6 тысячи рублей в сутки — на полтора процента меньше, чем в декабре 2018-го, подсчитали аналитики. Самой доступной краткосрочная аренда загородной недвижимости оказалась в Крыму: ставка здесь едва превышает 4 тысячи рублей в сутки (минус три процента от прошлогоднего показателя). На втором месте в рейтинге регионов с дешевой «новогодней» арендой — Краснодарский край (около 4,5 тысячи рублей за среднестатистический дом в сутки). На третьей строчке — Алтайский край (4,7 тысячи рублей в сутки).

Самая дорогая загородная недвижимость посуточно — в Москве и Московской области: в среднем около 14,5 тысячи и 11,5 тысячи рублей в сутки за дом соответственно.

В Карелии, Саратовской, Владимирской, Костромской, Тульской, Ярославской, Нижегородской, Ленинградской, Калининградской областях и в Башкортостане диапазон ставок на «праздничную» загородную недвижимость — от 4,9 тысячи до 6,7 тысячи рублей в сутки, уточняется в материалах «Авито».

Ранее сообщалось, что в ноябре 2019-го максимальная ставка аренды жилья в Москве составила 6,4 миллиона рублей в месяц. Такую сумму планирует взимать с арендаторов владелец квартиры в столичном районе Хамовники. Расположенные в центре города апартаменты имеют площадь 500 квадратных метров, в них выполнена дизайнерская отделка.