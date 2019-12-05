Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Компании
Bloomberg назвал бывшего главу НТВ «королем марихуаны»
Bloomberg назвал бывшего главу НТВ «королем марихуаны»
Компании
Болгария ответила на упреки Путина о «Турецком потоке»
Болгария ответила на упреки Путина о «Турецком потоке»
Экономика
МРОТу готовят повышение с нового года
МРОТу готовят повышение с нового года
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.85
$
64.10
70.80
71.09
Прогноз
09.12 – 16.12
$
64.00
70.45
Индексы и котировки Brent
63.14
–0.09 Золото
1475.46
–0.01 РТС
1430.03
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
05.12
1.1083
+0.0009
20.11
1.1074
02.12
21.11
10.11

Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать? 

Lenta.ru 2 часа назад
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Фото: Blend RF / Marat Safin / Diomedia
В России набирает популярность формат малогабаритного жилья — в строящихся столичных домах, например, четыре из ста квартир имеют площадь менее 30 квадратных метров. Представители медицинского сообщества бьют тревогу: теснота, по их мнению, опасна для здоровья — от нее развивается клиническая депрессия, ухудшается зрение, усугубляются диабет и гипертония. Правда, покупателей подобные угрозы не очень волнуют — микрожилье наращивает свои позиции на рынке, да и некоторые врачи уверены, что риски сойти с ума сильно преувеличены. Добровольное заточение в бетонной коробке —