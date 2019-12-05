Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?

В России набирает популярность формат малогабаритного жилья — в строящихся столичных домах, например, четыре из ста квартир имеют площадь менее 30 квадратных метров. Представители медицинского сообщества бьют тревогу: теснота, по их мнению, опасна для здоровья — от нее развивается клиническая депрессия, ухудшается зрение, усугубляются диабет и гипертония. Правда, покупателей подобные угрозы не очень волнуют — микрожилье наращивает свои позиции на рынке, да и некоторые врачи уверены, что риски сойти с ума сильно преувеличены. Добровольное заточение в бетонной коробке —