Россия увеличит добычу нефти и газа

Прирост нефти ожидается на уровне 556-560 млн тонн, газа — до 740 млрд кубометров.

В прошлом году добыча нефти в России достигла 555,8 млн тонн, на тот момент министр энергетики Александр Новак прогнозировал падение, но в итоге прогноз официально сменился с падения на возможный рост, говорится в статье, опубликованной в журнале «Энергетическая политика».

Что касается внутреннего рынка нефтепродуктов, объём первично переработки нефти и газового конденсата ожидаются чуть меньше прошлого года. Глубина переработки нефти и газового конденсата будет оставаться на уровне аналогичного периода 2019 года.

Увеличится на 2% производство бензина и достигнет 40,2 млн тонн. Рост цен на топливо существенно отстаёт от темпов инфляции — 2,7%, благодаря введению отрицательного акциза на нефть с демпферной компонентой.

Новак уверяет, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной в течение всего следующего года. И даже если цены на нефть резко повысятся, риски для внутреннего рынка топлива будут практически отсутствовать, так как «рост дисконта в ценах внутреннего рынка на автомобильный бензин и дизельное топливо относительно экспортного нетбэка нивелируется одновременным увеличением демпфирующих надбавок».

Экспорт СПГ по итогам года вырастет почти на 44% и будет достигать почти 39 млрд кубометров. Рост добычи газа в текущем году ожидается в пределах 2% по сравнению с прошлым годом и достигнет 740 млрд кубометров.

Уровень газификации населённых пунктов к началу 2020 года достигнет более 70%, в городах он составит 73%, в сельской местности — около 62%. Прогнозируется увеличение количества станций заправки природным газом на четверть до 500 единиц. Объём потребления газа в качестве моторного топлива в этом году составит свыше 900 млн кубометров в год.

По итогам года объём углеводородного сырья, направляемого на переработку в нефтехимию, составит 11 млн тонн, в 2025 году — 23 млн тонн, а в 2035 году его объём прогнозируется на уровне 28 млн тонн.

Доля отечественных катализаторов нефтепереработки по итогам третьего квартала составила 63%, что на 31,4% выше по сравнению с 2014 годом. Доля катализаторов нефтехимии — 72,7% (рост по сравнению с 2014 годом составил 34,2%). Доля импорта крупнотоннажных полимеров оценивается в 13,3% от всего производства.