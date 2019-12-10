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Критерии определения аварийного жилья изменились 

Парламентская газета 6 часов назад
Критерии определения аварийного жилья изменились
Фото: ТИМУР ХАНОВ / ПГ
В России изменился перечень оснований для признания многоквартирного дома аварийным. Соответствующее Постановление правительства РФ вступило в силу 10 декабря.
Официально документ называется так: «О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
Сказано, что многоквартирный дом (МКД) признается аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, если обнаружено аварийное техническое состояние несущих строительных конструкций или их повреждениям и деформация, свидетельствующие об исчерпании несущей способности и опасности обрушения дома. Также аварийным жилье признают, если есть крены, которые могут вызвать потерю устойчивости МКД.
«Жилые помещения, расположенные в таком доме, являются непригодными для проживания», — сказано в Постановлении.
Там же уточняется, что два экземпляра заключения об оценке соответствия помещений и МКД установленным требованиям в 3-дневный срок направляются комиссией в соответствующий орган для последующего принятия решения и передачи заявителю и (или) в орган жилищного надзора (контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или дома.
Сегодня Федеральный закон №185 предусматривает формирование специального фонда, предназначенного для расселения людей, проживающих в ветхом и аварийном жилье. Согласно этому документу, дом признаётся аварийным при наличии в нём полуразрушенных несущих конструкций или жилых помещений, находящихся в опасном для проживания состоянии.
Так, к ветхому жилью относятся деревянные дома, изношенные на 65 процентов, каменные дома с износом, составляющим 70 процентов. Ветхое жильё, в отличие от аварийного, безопасно для проживания в связи с отсутствием возможности разрушения.
При сносе ветхого или аварийного дома переселение жильцов должно осуществляться так: в каждом регионе создаётся программа, направленная на реализацию определённых целей, затем составляется список, в котором перечисляется ветхое или аварийное жильё. По отношению к таким помещениям может приниматься решение о его полном снесении либо реконструкции, а их жильцам предоставляются квартиры в других домах. Обычно жильё подбирается в одном и том же городском районе или населённом пункте, где люди жили ранее. При наличии в собственности квартиры, располагающейся в ветхом или аварийном доме, её владельцу может быть предложена компенсация.
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Теги:
Недвижимость , Правительство РФ
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