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Найдена самая дешевая «трешка» Москвы 

Lenta.ru 1 час назад
Найдена самая дешевая «трешка» Москвы
Фото: РИА Новости
Минимальная цена за трехкомнатную квартиру в Москве — 7,1 миллиона рублей. Столько придется отдать за жилье площадью 76 квадратных метров в жилом комплексе «Некрасовка. Квартал 13АБ» Юго-Восточного округа столицы. Об этом говорится в материале инвестиционно-риелторской компании Est-a-Tet (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в новостройках Москвы составляет 19,3 миллиона рублей. Наибольшее количество проектов с предложением «трешек», чья цена не превышает 20 миллионов рублей, представлено в трех административных округах столицы: Западном (23 комплекса), Северном и Юго-Восточном (по 22 новостройки). Отдельные варианты можно найти даже в Центральном округе, в частности, в ЖК Headliner или ЖК «Резиденция архитекторов».
Самый дешевый вариант в ЗАО — лот без отделки площадью 77 «квадратов» в ЖК Stellar City за 8,1 миллиона рублей. «Трешку» с евроремонтом в 50,3 квадратного метра можно найти в ЖК «Талисман на Дмитровском» по цене от 8,5 миллиона рублей (САО).
В феврале 2019 года самые дешевые трехкомнатные квартиры Москвы продавались в районах Люблино, Марьино и Текстильщики.
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Теги:
Недвижимость , Lenta.ru
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