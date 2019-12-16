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В Госдуме оценили идею расселять аварийные дома за счет ипотеки 

Газета.Ru 2 часа назад
В Думе оценили расселение аварийных домов по ипотеке
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев оценил предложение расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, не превышающей 3%. Об этом пишет RT.
Он назвал такую идею "не совсем правильной".
По его мнению, нужно искать иные варианты для решения данного вопроса, поскольку малоимущий человек не сможет взять ипотеку по какой бы то ни было ставке.
В качестве альтернативы Терентьев предложил социальное или называемое арендное жилье.
До этого стало известно, что в Госдуме собираются расселять аварийные дома с помощью ипотеки.
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Теги:
Недвижимость , Михаил Терентьев , Госдума
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