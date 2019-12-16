У метро «Беговая» в Москве снесли торговый самострой

У станции метро "Беговая" в Москве снесли незаконный торговый объект, сообщила пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

"Завершены работы по освобождению земельного участка от самостроя по адресу: Хорошевское шоссе, владение 1. Рядом с выходом из метро "Беговая" демонтирован торговый павильон, который из некапитального превратился в капитальный торговый комплекс", — говорится в сообщении инспекции.

Как поясняется в нем, арендатор построил капитальное строение с магазином, салоном связи и точкой общепита на участке, где запрещено возведение капитальных зданий и сооружений.