У метро «Беговая» в Москве снесли торговый самострой 

У станции метро "Беговая" в Москве снесли незаконный торговый объект, сообщила пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.
"Завершены работы по освобождению земельного участка от самостроя по адресу: Хорошевское шоссе, владение 1. Рядом с выходом из метро "Беговая" демонтирован торговый павильон, который из некапитального превратился в капитальный торговый комплекс", — говорится в сообщении инспекции.
Как поясняется в нем, арендатор построил капитальное строение с магазином, салоном связи и точкой общепита на участке, где запрещено возведение капитальных зданий и сооружений.
"Территория предоставлена в организации в аренду только для эксплуатации торгового павильона без права возведения объектов капитального строительства. Вопрос законности возведения данного объекта был рассмотрен в суде. Суд признал объект самостроем и обязал его демонтировать", — говорится в сообщении.