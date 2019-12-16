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У метро «Беговая» в Москве снесли торговый самострой 

РИА Недвижимость + ещё 1 1 час назад
У метро «Беговая» в Москве снесли торговый самострой
Фото: РИА Новости
У станции метро "Беговая" в Москве снесли незаконный торговый объект, сообщила пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.
"Завершены работы по освобождению земельного участка от самостроя по адресу: Хорошевское шоссе, владение 1. Рядом с выходом из метро "Беговая" демонтирован торговый павильон, который из некапитального превратился в капитальный торговый комплекс", — говорится в сообщении инспекции.
Как поясняется в нем, арендатор построил капитальное строение с магазином, салоном связи и точкой общепита на участке, где запрещено возведение капитальных зданий и сооружений.
"Территория предоставлена в организации в аренду только для эксплуатации торгового павильона без права возведения объектов капитального строительства. Вопрос законности возведения данного объекта был рассмотрен в суде. Суд признал объект самостроем и обязал его демонтировать", — говорится в сообщении.
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