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Найдена самая дорогая съемная квартира Москвы 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Найдена самая дорогая съемная квартира Москвы
Фото: Алексей Куденко / «Коммерсантъ»
Самая дорогая съемная квартира Москвы — двухуровневый пентхаус на Ленинском проспекте площадью 550 квадратных метров с дизайнерским ремонтом, персональным кино— и спортзалом, а также SPA-кабинетом. Стоимость аренды — один миллион рублей в месяц, говорится в материале риелторской компании «Миэль» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
За 700 тысяч рублей в месяц можно снять двухуровневую квартиру площадью 300 «квадратов» в особняке Тверского района. В помещении нет мебели, однако ее готовы купить по запросу клиента. За 550 тысяч рублей в месяц сдается жилье в особняке Басманного района с дизайнерским ремонтом и бытовой техникой от ведущих производителей.
Замыкают пятерку самых дорогих объектов квартира в 150 «квадратов» на Остоженке за 450 тысяч рублей в месяц и жилье площадью 236 квадратных метров на Тверской-Ямской улице — 400 тысяч рублей ежемесячно. Квартира укомплектована по последнему слову техники.
Чаще всего подобную недвижимость, по мнению специалистов, арендуют иностранные дипломаты высокого ранга и российские предприниматели, которые не живут в Москве постоянно.
Пентхаусы являются одним из самых дорогих и редких форматов на московском рынке недвижимости. В среднем пентхаус в строящемся ЖК обойдется примерно в 300 миллионов рублей — в пять раз дороже стандартных квартир элит— или премиум-класса.
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Теги:
Недвижимость , Миэль , Lenta.ru
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