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Президент подписал закон, защищающий граждан при покупке жилья 

Вести.Ru + ещё 5 5 часов назад
Россиян защитят при покупке жилья
Фото: ТАСС
Владимир Путин подписал закон о защите прав граждан, которые, покупая недвижимость, опирались на данные из госреестра и не знали о мошеннических схемах продавцов.
Теперь у таких добросовестных приобретателей эту собственность не отберут. То есть станут невозможными ситуации, когда человек по-честному приобрел жилье, а после выяснилось, что его продавали мошенники и в итоге покупатель оказывался и без квартиры, и без денег.
Еще один закон, подписанный президентом, касается отмены банковского роуминга. Речь идет о комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Также на портале правовой информации опубликован закон об электронных трудовых книжках. Перейти на них должны будут с 1 января 2021 года, передает телеканал "Россия 24".
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Теги:
Недвижимость , Владимир Путин
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