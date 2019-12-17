Россиян защитят при покупке жилья

Президент подписал закон, защищающий граждан при покупке жилья

Владимир Путин подписал закон о защите прав граждан, которые, покупая недвижимость, опирались на данные из госреестра и не знали о мошеннических схемах продавцов.

Теперь у таких добросовестных приобретателей эту собственность не отберут. То есть станут невозможными ситуации, когда человек по-честному приобрел жилье, а после выяснилось, что его продавали мошенники и в итоге покупатель оказывался и без квартиры, и без денег.

Еще один закон, подписанный президентом, касается отмены банковского роуминга. Речь идет о комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.

Также на портале правовой информации опубликован закон об электронных трудовых книжках. Перейти на них должны будут с 1 января 2021 года, передает телеканал "Россия 24".