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Найден способ обеспечить жильем все население Земли 

Lenta.ru + ещё 1 16 декабря 2019
Найден способ обеспечить жильем все население Земли
Фото: flickr.com
В Мексике к концу 2020 года построят первый в мире поселок с помощью печати на 3D-принтере. Туда переселят бедное население, живущее в сейсмоопасной зоне штата Табаско, сообщает CNN.
В настоящий момент бедняки живут в трущобах. Их дома построены из подручных материалов, поскольку доход местного населения крайне мал — около трех долларов в день (почти 200 рублей). Жилища заливает в сезон дождей, они легко разрушаются даже от самого слабого землетрясения.
Ситуацию решила исправить некоммерческая организация New Story. Вместе со строительной компанией ICON они возведут 50 домов, площадь каждого — 46 квадратных метров. Внутри предусмотрены две спальни, гостиная, ванная и кухня. Дома печатаются из специальной бетонной смеси, которая обладает большей сейсмостойкостью по сравнению с обычным бетоном. На изготовление одного здания уходит 24 часа. В компании считают, что нашли способ обеспечить жильем все население Земли.
В New Story заявили, что наличие у человека безопасного жилища — одна из крупнейших проблем, затрагивающих человечество сегодня.
Согласно подсчетам Habitat for Humanity, примерно 1,6 миллиарда человек во всем мире не имеют нормального жилья.
Ранее австралийские ученые создали необычный гидрогель, который имитирует свойства живых клеток. Новый тип синтетической ткани может использоваться в качестве кожи, мышц и «костей» роботов.
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Теги:
Недвижимость , CNN
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