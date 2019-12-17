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Украинцы бросились скупать жилье на главном курорте РФ 

Рамблер + ещё 2 3 часа назад
Граждане Украины больше остальных иностранцев проявляют интерес к квартирам в главном курортном городе России, сообщает Lenta.ru со ссылкой на результаты исследования экспертов риелторского агентства «Мандарин». При этом частные дома зачастую приобретают выходцы из Казахстана.
Специалисты подчеркивают, что на долю украинцев приходится 29% сделок по продаже сочинских квартир. На втором месте расположились белорусы с показателем в 25%, на третьем граждане Казахстана — 19%. На четвёртой строчке списка — абхазы, заключившие 8% сделок. Кроме того, недвижимостью в Сочи интересуются израильтяне, американцы, немцы, турки, эстонцы и китайцы.
Что касается частных домов, то в этом случае пальму первенства удерживают казахи и белорусы, на долю которых приходится по 26% проведённых сделок. Граждане Украины оказались на третьем месте: они приобрели 19% проданного жилья.
«Если объекты в многоквартирных домах приобретаются как для личного пользования, так и для сдачи в аренду, то дома, в большинстве своем, покупаются именно под организацию небольших гостевых домов», — пояснили представители агентства.
«Рамблер» писал, что ранее портал «Мир квартир» составил список самой дешёвой недвижимости в России. Победителем рейтинга стала 32-метровая квартира на втором этаже трехэтажного дома в городе Свирске Иркутской области стоимостью 420 тысяч рублей. При этом самая дорогая квартира в рейтинге стоила 890 тысяч и была расположена в строящемся 17-этажном жилом комплексе во Владимире.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Недвижимость , Видео , Lenta.ru
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