Украинцы бросились скупать жилье на главном курорте РФ

Граждане Украины больше остальных иностранцев проявляют интерес к квартирам в главном курортном городе России, сообщает Lenta.ru со ссылкой на результаты исследования экспертов риелторского агентства «Мандарин». При этом частные дома зачастую приобретают выходцы из Казахстана.

Специалисты подчеркивают, что на долю украинцев приходится 29% сделок по продаже сочинских квартир. На втором месте расположились белорусы с показателем в 25%, на третьем граждане Казахстана — 19%. На четвёртой строчке списка — абхазы, заключившие 8% сделок. Кроме того, недвижимостью в Сочи интересуются израильтяне, американцы, немцы, турки, эстонцы и китайцы.

Что касается частных домов, то в этом случае пальму первенства удерживают казахи и белорусы, на долю которых приходится по 26% проведённых сделок. Граждане Украины оказались на третьем месте: они приобрели 19% проданного жилья.

«Если объекты в многоквартирных домах приобретаются как для личного пользования, так и для сдачи в аренду, то дома, в большинстве своем, покупаются именно под организацию небольших гостевых домов», — пояснили представители агентства.