Почему женщины берут ипотеку чаще, чем мужчины

Женщины чаще берут ипотеку и готовы покупать квартиру на стадии строительства, свидетельствуют данные исследования «Авито. Недвижимость». Эксперты объясняют эти данные тем, что представители слабого пола более импульсивны, поэтому и склонны иди на риск, вкладываясь в котлован. Однако есть и другое возможное объяснение — женщины просто зарабатывают меньше. Так они пытаются растянуть выплаты и купить жилье подешевле.

Женщины чаще берут ипотеку и готовы покупать квартиру на стадии строительства, в то время как мужчинам помогают купить квартиру родители, и они готовы переплатить за уже готовые квадратные метры. Об этом говорится в исследовании «Авито. Недвижимость». Данные основаны на всероссийском опросе населения. Респондентами стали 2 тыс. человек по всей стране, которые покупали недвижимость в последние пять лет.

Так, согласно данным исследования, женщины немного чаще мужчин планируют покупать недвижимость в течение ближайших пяти лет: 80% против 76%.

Представители прекрасной половины человечества также готовы приобретать жилье на стадии строительства. 68% женщин и 57% мужчин покупают недостроенные квартиры.

Также есть различия и в том, на какие средства представители двух гендеров покупают жилье. Так, среди мужчин ипотеку взяли 49% респондентов, а попросили помощи у родителей 37%.

Женщины чаще берут ипотеку — 51% опрошенных. Они реже используют помощь родственников. Только 29% респондентов прекрасной половины взяли деньги от родителей.

Интересно, что женщины, как правило, получают ипотечный кредит на срок дольше, чем мужчины. 11% мужчин и только 8% женщин расплачиваются по кредиту в течение 5 лет и меньше. 10% женщин взяли ипотеку на 21–25 лет, тогда как среди мужчин таких 8%.

Купленные квартиры 17% женщин и 22% мужчин используют не для проживания. Эти респонденты отвечали, что купили квартиру для перепродажи, в подарок, для сдачи в аренду или для проживания только время от времени, например, летом.

Также в целом представители сильной половины человечества больше склонны мечтать о загородной жизни. 6% из них хотели бы приобрести жилье в сельской местности, если бы у них была такая возможность (среди женщин таких только 3%). 23% мужчин и только 16% женщин выбрали бы жизнь за городом в пределах транспортной доступности. Спальные районы с развитой инфраструктурой считают идеальными 53% женщин и 48% мужчин.

«Мужчины больше прагматики, и они чаще покупают недвижимость как средство для инвестиций. Женщины склонны принимать импульсивные решения. Они чаще идут на риск, покупая жилье на ранних стадиях строительства. Поскольку считается, что проживание в загородном доме тяжелее для женщины физически, чем мужчине, то и мечтают о таком жилье больше представители сильного пола», — объясняет данные исследования Владимир Савченков, генеральный директор АО АПРИ «Флай Плэнинг».

Впрочем, есть и другое возможное объяснение, почему женщины, в частности, чаще покупают на стадии строительства, — это то, что они меньше зарабатывают, чем мужчины. Поэтому вынуждены рисковать, приобретая жилья на стадии котлована и влезая в долгие кредиты.

Так, труд женщины в России оплачивается на 30% ниже, чем мужчин, отмечала вице-премьер РФ Ольга Голодец на открытии форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов».

«Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата женщин в РФ составляет 70% от средней заработной платы мужчин», — сказала Голодец.

По ее словам, «при всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда, как у мужчин».

Гендерный разрыв в заработных платах существует во всех странах мира. По данным Международной организации труда (МОТ), зарплата женщин в мире в среднем на 16-22% ниже зарплаты, которую получают мужчины.

Однако Россия при этом по показателю гендерного неравенства проигрывает большинству стран, включая членов СНГ.

И виной тому, в частности, долгий декрет, который не дает женщине полноценно работать.

Так, согласно аналитическом докладу «ФБК Грант Торнтон», в России гендерный разрыв зарплате увеличивается с 20 до 40 лет. Такая динамика связана с рождением детей в этот период. На это время приходится и дошкольный период воспитания ребенка.

В Европе меньше срок перерыва в работе женщин в связи с рождением ребенка. Например, перерыв менее одного месяца делают женщины в Словении, в странах бывшей Югославии, на Кипре, в Норвегии, в Португалии и Дании. В России перерыв в работе в среднем составляет порядка 9 месяцев и может доходить до трех лет.

Однако и после официального декрета женщине сложно выйти на полноценную работу. Часто при распределении семейных обязанностей именно прекрасный пол вынужден брать больничные по уходу за ребенком, забирать из сада и школы, решать проблемы с продленкой. Все это мешает полноценной работе. Поэтому работодатели часто предлагают женщине оплату ниже.