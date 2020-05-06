Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.50
82.00
80.00
Прогноз
12.05 – 19.05
$
73.50
79.75
Индексы и котировки Brent
29.43
+0.93 Золото
1715.60
+0.01 РТС
1126.48
+0.54
Динамика валют
EUR / USD
07.05
1.0834
+0.0056
23.04
1.0778
04.05
26.04
12.04

Россияне кинулись скупать жилье на «острове любви» 

Lenta.ru и ещё 3 6 мая 2020
Россияне кинулись скупать жилье на «острове любви»
Фото: depositphotos.com
Из-за пандемии коронавируса иностранцы, в том числе граждане России, стали больше интересоваться покупкой жилья на Кипре для собственного проживания, говорится в материалах компании Golden Brown Cyprus, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
С начала марта 2020-го количество российских запросов на кипрскую недвижимость увеличилось на 30 процентов, подсчитали аналитики. Искать варианты переезда на так называемый «остров любви» граждан вынудил введенный в крупных городах России режим самоизоляции. Кроме того, текущий кризис показал, что привязка к офису необязательна, и эффективно работать и вести бизнес можно удаленно, поясняют эксперты.
По их данным, наиболее востребованы среди россиян кипрские объекты с видами на море, в пешей доступности от необходимой инфраструктуры. Популярные бюджеты — до 300 тысяч евро (этой суммы хватит на виллу в пригороде Пафоса) и до 2 миллионов евро (такие сделки дают право на участие в паспортной программе). В последние месяцы многие также кинулись искать варианты покупки с привлечением ипотеки.
Как отмечается в предоставленных материалах, кипрские правила позволяют заключать сделки дистанционно. Процедура оформления договоров уже отработана и проводится через посольство и консульства республики Кипр в России.
Ранее, в марте, аналитики заявили, что богатые россияне в ближайшем будущем станут активнее скупать недвижимость за рубежом. Росту спроса поспособствуют меры поддержки отечественной экономики, предложенные президентом Владимиром Путиным в ходе телеобращения 25 марта.
Видео дня. В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
Последние новости
Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса В Москве умер 51 пациент с коронавирусом В Москве умер 51 пациент с коронавирусом
Комментарии 1
Недвижимость , Экономика России , Владимир Путин , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дуров назвал минусы эмиграции в США
Дуров назвал минусы эмиграции в США
Нефть ждет новое потрясение
Нефть ждет новое потрясение
Airbnb уволит четверть сотрудников
Airbnb уволит четверть сотрудников
Кабмин стабилизировал «кубышку» юанем
Кабмин стабилизировал «кубышку» юанем
Силуанов объяснил отказ раздачи денег россиянам
Силуанов объяснил отказ раздачи денег россиянам
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
00:24
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
Экономика
«Газпром» признал убытки из-за Украины
01:01
«Газпром» признал убытки из-за Украины
Компании Экономика
«Позитив не проглядывается»
03:04
«Позитив не проглядывается»
Экономика Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение