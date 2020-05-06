Россияне кинулись скупать жилье на «острове любви» 

Из-за пандемии коронавируса иностранцы, в том числе граждане России, стали больше интересоваться покупкой жилья на Кипре для собственного проживания, говорится в материалах компании Golden Brown Cyprus, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

С начала марта 2020-го количество российских запросов на кипрскую недвижимость увеличилось на 30 процентов, подсчитали аналитики. Искать варианты переезда на так называемый «остров любви» граждан вынудил введенный в крупных городах России режим самоизоляции. Кроме того, текущий кризис показал, что привязка к офису необязательна, и эффективно работать и вести бизнес можно удаленно, поясняют эксперты.

По их данным, наиболее востребованы среди россиян кипрские объекты с видами на море, в пешей доступности от необходимой инфраструктуры. Популярные бюджеты — до 300 тысяч евро (этой суммы хватит на виллу в пригороде Пафоса) и до 2 миллионов евро (такие сделки дают право на участие в паспортной программе). В последние месяцы многие также кинулись искать варианты покупки с привлечением ипотеки.

Как отмечается в предоставленных материалах, кипрские правила позволяют заключать сделки дистанционно. Процедура оформления договоров уже отработана и проводится через посольство и консульства республики Кипр в России.