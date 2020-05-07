Проценты по ипотеке могут вырасти в России

Предложенный Центробанком новый механизм страхования ипотеки распространится лишь на новые ссуды и включит в себя только страхование жизни и недвижимости на остаточную стоимость кредита. Подробности инициативы узнали «Известия».

Как пишет издание, в Банке России допустили повышение процентов по кредитам из-за страховых платежей по ипотеке, однако отметили, что общая стоимость ипотеки не изменится или снизится.

Новая концепция защиты ипотеки предусматривает прямое соглашение между банком и страховой компанией. Она распространится только на вновь выданные кредиты, заявил представитель ЦБ.

Вице-президент Ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков рассказал, что за счет массовости заявок банки могут оформлять договоры со страховыми компаниями по более выгодным условиям и транслировать эту скидку клиентам.

В продукт, который будет оформлять банк, войдут две основные опции — страхование жизни и недвижимости на остаточную стоимость кредита, если произойдет несчастный случай. Если клиент захочет дополнительное страхование, то такую возможность ему может предложить банк-кредитор, если он выступает и как агент страховой компании, пояснил Войлуков.

В конце апреля Банк России предложил избавить граждан от страховых платежей по ипотеке. Согласно концепции ЦБ, граждан намерены освободить от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски по ипотеке. На данный момент заемщики обязаны застраховать приобретаемую и передаваемую в залог кредитору недвижимость, а также зачастую свою жизнь и здоровье.