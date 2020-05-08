Застройщики России рискуют затянуть сдачу домов

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Ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции, могут обернуться срывом сроков строительства жилых домов у 58 процентов застройщиков. Об этом рассказал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко

По словам эксперта, это может затронуть интересы 600 тысяч дольщиков.

Опрос, проведенный среди 236 девелоперских компаний из 60 российских регионов, показал: 77 процентов отмечают сокращение спроса и продаж в своих объектах, 46 процентов жалуются на подорожание стройматериалов, 50 процентов признают замедление темпов строительства. Риск не сдать объекты в срок признают 51 процент респондентов.

Как поясняет Алексеенко, в период самоизоляции продажи жилья в новостройках резко сократились — соответственно, объем средств, направляемых на строительство объектов, также уменьшился, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что растет спрос на квартиры в новостройках Новой Москвы.