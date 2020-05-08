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Россиянам предрекли проблемы с новыми квартирами 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Россиянам предрекли проблемы с новыми квартирами
Фото: РИА Новости
Примерно половина российских застройщиков рискуют вовремя не сдать в эксплуатацию возводимые жилые комплексы. Проблемы с передачей дольщикам новых квартир в первую очередь возникнут из-за кризиса, обусловленного пандемией коронавируса, пишут «Известия» со ссылкой на данные опроса Института развития строительной отрасли.
В опросе приняли участие представители 236 строительных компаний из 60 регионов России (из них 36 входят в топ-200 крупнейших, шесть — в топ-30). 51 процент девелоперов сообщил, что риск не сдать дома в срок велик. Большинство респондентов (77 процентов) также отметили, что столкнулись с падением спроса и продаж жилья, 45 процентов заявили о росте цен на стройматериалы, 50 процентов — о замедлении темпов строительства.
«По нашим оценкам, доля застройщиков, которые не сдадут вовремя дома, примерно та же — 58 процентов. Ощутить сдвиг сроков ввода на два-три месяца могут до 600 тысяч дольщиков», — предрекает генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.
Эксперт рассказал «Известиям», что задержки ввода домов будут обусловлены прежде всего режимом самоизоляции: из-за падения объемов продаж сократился поток денежных средств, направляемых на строительство. Это и приводит к замедлению темпов ведения работ. В Московском регионе стройки вовсе остановлены, а это уже прямая причина для сдвига сроков.
Ранее, в апреле, России предрекли остановку трети строек жилья. Представители отрасли в первую очередь сулят большие проблемы слабым застройщикам. Перебои с поставками стройматериалов уже начались, кроме того, девелоперы страдают из-за снижения объемов продаж квартир.
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Недвижимость , Николай Алексеенко , газета "Известия"
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