В США выставили на продажу дом Джона Леннона

Имение на берегу океана в Палм-Бич (США, штат Флорида), некогда принадлежавшее участнику группы The Beatles Джону Леннону и его жене Йоко Оно, выставлено на продажу за 47,5 миллиона долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Предлагаемый покупателям дом в испанском стиле занимает около 14 тысяч квадратных футов (примерно 1,3 тысячи квадратных метров), он построен в 1920 году. В нем семь спален, большая столовая с видом на берег океана и библиотека. На территории — теннисный корт, два бассейна, гараж на три машины и домик на пляже.

Особняк был приобретен Ленноном в 1980 году. Знаменитая пара собиралась провести там масштабный ремонт, но планам не суждено было сбыться из-за убийства Леннона. Позже Йоко Оно вернулась в Палм-Бич и завершила работы сама. Она продала недвижимость в 1986 году. Сейчас имение принадлежит финансисту Джону Сайтсу и его супруге — они купили дом примерно за 23 миллиона долларов в 2016 году.

Ранее, в апреле, сообщалось, что в Новой Зеландии продали поместье из «Властелина колец» за 10 миллионов фунтов стерлингов (921,2 миллиона рублей).