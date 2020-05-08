Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.79
82.00
79.97
Прогноз
12.05 – 19.05
$
72.62
79.00
Индексы и котировки Brent
30.25
–0.17 Золото
1713.75
–0.12 РТС
1136.78
+0.16
Динамика валют
EUR / USD
08.05
1.0848
+0.0070
23.04
1.0778
05.05
27.04
13.04

В США выставили на продажу дом Джона Леннона и Йоко Оно 

Lenta.ru 2 часа назад
В США выставили на продажу дом Джона Леннона
Фото: Christian Angle Real Estate
Имение на берегу океана в Палм-Бич (США, штат Флорида), некогда принадлежавшее участнику группы The Beatles Джону Леннону и его жене Йоко Оно, выставлено на продажу за 47,5 миллиона долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Саус Оушен бульвар, где расположен дом, известен тем, что там живут миллиардеры — в том числе генеральный директор компании Blackstone Стивен Шварцман, певец Род Стюарт и писатель Джеймс Паттерсон. Также там построена резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Предлагаемый покупателям дом в испанском стиле занимает около 14 тысяч квадратных футов (примерно 1,3 тысячи квадратных метров), он построен в 1920 году. В нем семь спален, большая столовая с видом на берег океана и библиотека. На территории — теннисный корт, два бассейна, гараж на три машины и домик на пляже.
Особняк был приобретен Ленноном в 1980 году. Знаменитая пара собиралась провести там масштабный ремонт, но планам не суждено было сбыться из-за убийства Леннона. Позже Йоко Оно вернулась в Палм-Бич и завершила работы сама. Она продала недвижимость в 1986 году. Сейчас имение принадлежит финансисту Джону Сайтсу и его супруге — они купили дом примерно за 23 миллиона долларов в 2016 году.
Ранее, в апреле, сообщалось, что в Новой Зеландии продали поместье из «Властелина колец» за 10 миллионов фунтов стерлингов (921,2 миллиона рублей).
Видео дня. Как пандемия меняет статьи расходов москвичей
Последние новости
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом Минздрав рекомендовал перенести ЕГЭ Минздрав рекомендовал перенести ЕГЭ Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Комментарии
Недвижимость , Джеймс Паттерсон , Джон Леннон , Стивен Шварцман , Дональд Трамп , Род Стюарт , Wall Street Journal
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сотни абхазцев незаконно получили российские пенсии
Сотни абхазцев незаконно получили российские пенсии
В Госдуме предложили решение проблемы с зарплатами
В Госдуме предложили решение проблемы с зарплатами
США нашли источник золота
США нашли источник золота
Дуров назвал минусы эмиграции в США
Дуров назвал минусы эмиграции в США
Приставы решили забыть о долгах россиян
Приставы решили забыть о долгах россиян
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
00:24
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
Экономика
В России упали цены на бензин
01:29
В России упали цены на бензин
Экономика
Подсчитана требуемая россиянам сумма на маски
00:55
Подсчитана требуемая россиянам сумма на маски
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение