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Владельцы офисов предвещают коллапс отрасли из-за новых правил аренды 

РИА Недвижимость 39 минут назад
Владельцы офисов предвещают коллапс отрасли
Фото: РИА Новости
Крупные собственники московских офисов предвещают коллапс отрасли в случае принятия законопроекта, предусматривающего право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий особый порядок продления и расторжения в 2020 году некоторых договоров аренды недвижимости, рекомендовал доработать его ко второму чтению. Проект предлагает предоставить право организациям и индивидуальным предпринимателям, чьи доходы упали более чем на 50% с момента введения карантинных мер, в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды без взимания с них любых плат, в том числе в виде неустойки, убытков и иных штрафных санкций и с возвратом обеспечительного платежа.
Письмо с просьбой не принимать законопроект в текущей редакции на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина и министра экономического развития Максима Решетникова, в частности, подписали руководители компаний "О1 пропертиз менеджемент", "Корпорация А. Н. Д. ", PPF Real Estate Russia, KR Properties, "Капитал груп маркетинг", Prime Property Management, ПСН, "Афи рус". Копия обращения имеется в распоряжении РИА Недвижимость.
"Принятие этого законопроекта может драматичным образом повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на тесно связанный с ним банковский сектор, а также на огромное количество сервисных и других компаний, поставляющих товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости. И вместо обеспечения устойчивого развития экономики такая мера приведет к коллапсу отрасли и последствиям, которые по своей разрушительности не сравнятся с последствиями ни одного из экономических кризисов, с которыми успешно справилась российская экономика за современную историю России", — говорится в письме.
В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что такое вмешательство ограничит гарантии права собственности, допуская внесудебное лишение арендодателей имущественных прав, входящих в содержание договоров аренды недвижимости.
По мнению собственников офисов, предполагаемые законопроектом изменения приведут к тому, что предприятия отрасли коммерческой недвижимости окажутся под угрозой дефолта по обязательствам перед банками. По их данным, совокупный объем кредитов, выданных компаниям сферы коммерческой недвижимости, составляет 6 триллионов рублей.
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Комментарии
Недвижимость , Максим Решетников , Вячеслав Володин , Госдума , РИА Новости
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