Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.65
82.00
79.85
Прогноз
18.05 – 25.05
$
75.90
81.19
Индексы и котировки Brent
30.00
–0.53 Золото
1708.95
–0.06 РТС
1137.28
–0.27
Динамика валют
EUR / USD
12.05
1.0862
+0.0032
27.04
1.0830
08.05
30.04
16.04

Российским офисам предрекли катастрофу 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Российским офисам предрекли катастрофу
Фото: РИА Новости
Крупнейшие владельцы российской коммерческой недвижимости обратились к властям. Собственники торговых площадей выступили против законопроекта о праве арендаторов, пострадавших из-за коронавируса, на одностороннее расторжение договоров без штрафных санкций. На данный момент законопроект уже прошел первое чтение. Копия обращения есть в распоряжении «Ленты.ру».
Письмо направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину, министру экономического развития Максиму Решетникову, руководителю администрации президента Антону Вайно и исполняющему обязанности премьер-министра Андрею Белоусову. Подписали обращение представители компаний, относящихся к структурам российских «королей недвижимости». Сюда относят Михаила Гуцериева (группа «Сафмар»), Александра Клячина (KR Properties), Романа Абрамовича (Millhouse) и других. Общая площадь их торговых объектов превышает четыре миллиона «квадратов».
Представители отрасли в случае принятия законопроекта предрекают катастрофу не только офисам, но и банкам, а также фирмам, предоставляющим товары и услуги для владельцев и арендаторов коммерческих площадей. «Вместо обеспечения устойчивого развития экономики такая мера приведет к коллапсу отрасли и последствиям, которые по своей разрушительности не сравнятся с последствиями ни одного из экономических кризисов, с которыми успешно справлялась российская экономика за современную историю России», — сказано в обращении.
Расторжение договоров в одностороннем порядке, по мнению авторов письма, поставит их под угрозу дефолта по обязательствам перед банками. Общий кредитный портфель, который финансовые организации выдали этим компаниям, составляет шесть триллионов рублей.
Также владельцы площадей считают, что законопроект приведет к злоупотреблениям со стороны съемщиков, и лишает собственников права на справедливое судебное разбирательство при оценке влияния на договор последствий эпидемии коронавируса.
Ранее торговые центры выступили с аналогичной просьбой. По словам представителей Российского союза торговых центров (РСТЦ), легализация расторжения договоров аренды в одностороннем порядке повлечет «разрушение отрасли без возможности восстановления».
Видео дня. Что не надо покупать в интернет-магазинах
Последние новости
Песков заразился коронавирусом Песков заразился коронавирусом В России запустили сервис по оформлению выплат на детей В России запустили сервис по оформлению выплат на детей Названы две версии гибели российского миллиардера Названы две версии гибели российского миллиардера
Комментарии 3
Недвижимость , Максим Решетников , Антон Вайно , Андрей Белоусов , Михаил Гуцериев , Александр Клячин , Вячеслав Володин , Роман Абрамович , Администрация Президента РФ , Госдума , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За сколько лет можно накопить на московскую квартиру
За сколько лет можно накопить на московскую квартиру
Задолженность по зарплате выросла в России
Задолженность по зарплате выросла в России
ЦБ оценил экономическую активность в России
ЦБ оценил экономическую активность в России
Бумаги российских компаний дорожают в Лондоне
Бумаги российских компаний дорожают в Лондоне
ЦБ предупредил о нелегальных форекс-дилерах
ЦБ предупредил о нелегальных форекс-дилерах
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
В России подешевел бензин
02:06
В России подешевел бензин
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение