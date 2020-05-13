Приезжие бросились скупать квартиры в Москве 

Весной 2020-го квартирами в московских новостройках стали чаще интересоваться выходцы из других российских регионов: доля приезжих на столичном рынке недвижимости в апреле увеличилась до 30 процентов — по сравнению с 15-20 процентами в марте. Об этом говорится в сообщении агентства We Know, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, наиболее востребовано жилье в Москве у россиян, постоянно зарегистрированных в населенных пунктах Восточной и Юго-Западной Сибири, Дальнего Востока, Краснодарского края, а также Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Они бросились скупать, в основном, квартиры площадью 45-70 квадратных метров в проектах, которые реализованы на 70 процентов и более, а также в уже введенных в эксплуатацию новостройках.

«Скорее всего, цель таких покупок — инвестиции, но многие интересуются квартирами в Москве и для собственного проживания, возможного переезда в Москву, а также "на будущее" детям. С похожей тенденцией мы сталкивались в начале 2015 года, когда покупатели из регионов активно выходили на первичный рынок столицы с целью инвестировать или сохранить средства», — поясняют эксперты.