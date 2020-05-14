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Иностранцы получат вид на жительство в РФ после покупки недвижимости 

Прайм и ещё 12 1 час назад
Иностранцы получат вид на жительство в РФ после покупки недвижимости
Фото: Прайм
Иностранным бизнесменам могут дать возможность получать вид на жительство в России после покупки недвижимости.
Как пишет газета "Известия", Минэкономразвития подготовило соответствующий проект закона с целью привлечения инвесторов из-за границы.
"Стимулирование притока и упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики. В связи с этим Минэкономразвития России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы получения иностранными гражданами вида на жительство в РФ по экономическим основаниям", — рассказали изданию в пресс-службе МЭР.
В министерстве подчеркнули, что для иностранных граждан наличие статуса постоянного проживания в России даст возможность быть максимально вовлечеными и интегрированными в общественную и экономическую жизнь страны.
Это расширит потенциал развития делового климата России, считают в ведомстве.
В МЭР также ответили на вопрос о том, какой вид недвижимости — коммерческой или частной — должен быть приобретен бизнесменом для получения статуса.
"Критерии отнесения иностранного гражданина к категории инвесторов для целей получения вида на жительство в РФ будут утверждаться правительством РФ", — пояснила пресс-служба.и добавила, что в настоящее время условия прорабатываются заинтересованными участниками.
Во многих развитых странах сейчас существуют механизмы предоставления инвесторам вида на жительство по упрощенной процедуре. Для этого предприниматели могут быть купить недвижимость, ценные бумаги, а также оформить банковские депозиты, уплатить налоги в казну страны или открыть бизнес.
"Мы сейчас рассматриваем подходы в различных странах, пытаясь найти наиболее оптимальные варианты. Однако важно обратить внимание, что мы, в отличие от большинства стран мира, не предполагаем установление иностранным гражданам ограничения для осуществления трудовой деятельности или получение какого-либо дохода не связанного с инвестированием на территории страны при оформлении данного статуса", — добавили в Минэкономразвития.
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Недвижимость , Правительство РФ , Минэкономразвития , газета "Известия"
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