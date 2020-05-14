Иностранцы получат вид на жительство в РФ после покупки недвижимости 

Иностранным бизнесменам могут дать возможность получать вид на жительство в России после покупки недвижимости.

Как пишет газета "Известия", Минэкономразвития подготовило соответствующий проект закона с целью привлечения инвесторов из-за границы.

"Стимулирование притока и упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики. В связи с этим Минэкономразвития России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы получения иностранными гражданами вида на жительство в РФ по экономическим основаниям", — рассказали изданию в пресс-службе МЭР.

В министерстве подчеркнули, что для иностранных граждан наличие статуса постоянного проживания в России даст возможность быть максимально вовлечеными и интегрированными в общественную и экономическую жизнь страны.

Это расширит потенциал развития делового климата России, считают в ведомстве.

В МЭР также ответили на вопрос о том, какой вид недвижимости — коммерческой или частной — должен быть приобретен бизнесменом для получения статуса.

"Критерии отнесения иностранного гражданина к категории инвесторов для целей получения вида на жительство в РФ будут утверждаться правительством РФ", — пояснила пресс-служба.и добавила, что в настоящее время условия прорабатываются заинтересованными участниками.

Во многих развитых странах сейчас существуют механизмы предоставления инвесторам вида на жительство по упрощенной процедуре. Для этого предприниматели могут быть купить недвижимость, ценные бумаги, а также оформить банковские депозиты, уплатить налоги в казну страны или открыть бизнес.