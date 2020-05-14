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В Москве обвалились продажи квартир 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В Москве обвалились продажи квартир
Фото: ТАСС
В апреле 2020 года на московском рынке новостроек, включая присоединенные территории, заключено 3,65 тысячи сделок с физическими лицами. Относительно марта 2020-го падение продаж квартир составило почти 47 процентов, следует из материалов ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
В годовой динамике (в сравнении с апрелем 2019-го) число сделок снизилось на 53 процента. Обвал спроса на рынке новостроек эксперты объясняют режимом самоизоляции, действовавшим в Москве на протяжении всего прошлого месяца. «Продажи новостроек показали минимальное значение с июля 2016 года — тогда на рынке было подписано 3,44 тысячи договоров долевого участия в строительстве», — констатируют в ЦИАН.
В старых границах Москвы в апреле было подписано 2,8 тысячи договоров — на 45 процентов меньше в сравнении с мартом 2020-го и на 46,4 процента ниже продаж апреля прошлого года. На присоединенных территориях ситуация еще сложнее: в апреле продано порядка 840 новых квартир (минус 51,5 процента относительно марта 2020-го и минус 66 процентов в сравнении с апрелем 2019-го).
«Несмотря на переход застройщиков на дистанционную консультацию и оформление сделок, девелоперам не удалось сдержать падение спроса, который вернулся к уровню 2016 года», — заключают эксперты.
Ранее, в апреле, российскому рынку жилья предрекли масштабный спад. Согласно ожиданиям аналитиков, по итогам 2020 года спрос на жилую недвижимость в стране снизится на 10-11 процентов. На фоне кризиса застройщики постараются предотвратить колебания цен и удержать их на текущем уровне до стабилизации ситуации.
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Недвижимость , ЦИАН , Lenta.ru
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