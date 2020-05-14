В РФ ужесточили требования к ипотечным заемщикам

Российские кредиторы на фоне экономического кризиса начали предъявлять иные, более строгие требования к потенциальным ипотечникам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей риелторских агентств.

Отказы в выдаче займов получают, в частности, работники сферы услуг: туризма, гостиничного бизнеса, индустрии развлечений. В целом банки рассматривают заявки более тщательно, пристально оценивая платежеспособность будущих заемщиков, заявила агентству председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова

Руководитель отдела ипотеки Est-a-Tet Алексей Новиков отметил, что сложностей с одобрением ипотеки нет, но в то же время некоторые банки, действительно, ужесточили требования для индивидуальных предпринимателей и бизнеса, а также увеличили первый взнос по ипотеке с 10 до 20 процентов. Кроме того, изменены условиям выдачи кредитов по двум документам.

В агентстве We Know сообщили, что банкиры теперь больше внимания обращают на размер ежемесячного дохода заемщика, на отрасль, в которой он работает. Они также могут запрашивать дополнительные подтверждения доходов у частных предпринимателей.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам апреля доля одобрений ипотечных кредитов в России сократилась в годовом выражении в 1,2-1,3 раза — до 55 процентов от общего числа заявок.

Ранее сообщалось, что за апрель 2020-го, когда в большинстве регионов страны действовал режим самоизоляции, россияне оформили около 90 тысяч ипотечных кредитов на 208 миллиардов рублей. Апрельские показатели выдачи ипотеки меньше, чем показатели годичной давности, но снижение объемов жилищного кредитования оказалось меньшим, чем ожидалось.