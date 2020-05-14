Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.30
82.00
80.40
Прогноз
18.05 – 25.05
$
74.00
80.00
Индексы и котировки Brent
29.99
+0.13 Золото
1719.03
+0.20 РТС
1093.39
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
14.05
1.0794
–0.0079
29.04
1.0873
11.05
03.05
19.04

В России ужесточили требования к ипотечным заемщикам 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В РФ ужесточили требования к ипотечным заемщикам
Фото: ТАСС
Российские кредиторы на фоне экономического кризиса начали предъявлять иные, более строгие требования к потенциальным ипотечникам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей риелторских агентств.
Отказы в выдаче займов получают, в частности, работники сферы услуг: туризма, гостиничного бизнеса, индустрии развлечений. В целом банки рассматривают заявки более тщательно, пристально оценивая платежеспособность будущих заемщиков, заявила агентству председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.
Руководитель отдела ипотеки Est-a-Tet Алексей Новиков отметил, что сложностей с одобрением ипотеки нет, но в то же время некоторые банки, действительно, ужесточили требования для индивидуальных предпринимателей и бизнеса, а также увеличили первый взнос по ипотеке с 10 до 20 процентов. Кроме того, изменены условиям выдачи кредитов по двум документам.
В агентстве We Know сообщили, что банкиры теперь больше внимания обращают на размер ежемесячного дохода заемщика, на отрасль, в которой он работает. Они также могут запрашивать дополнительные подтверждения доходов у частных предпринимателей.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам апреля доля одобрений ипотечных кредитов в России сократилась в годовом выражении в 1,2-1,3 раза — до 55 процентов от общего числа заявок.
Ранее сообщалось, что за апрель 2020-го, когда в большинстве регионов страны действовал режим самоизоляции, россияне оформили около 90 тысяч ипотечных кредитов на 208 миллиардов рублей. Апрельские показатели выдачи ипотеки меньше, чем показатели годичной давности, но снижение объемов жилищного кредитования оказалось меньшим, чем ожидалось.
Видео дня. Подано 2 млн заявлений на помощь от государства
Последние новости
Собянин объявил о массовой проверке москвичей на иммунитет к коронавирусу Собянин объявил о массовой проверке москвичей на иммунитет к коронавирусу Путину рассказали об опухоли Заворотнюк Путину рассказали об опухоли Заворотнюк В России спрогнозировали рост уровня образования благодаря коронавирусу В России спрогнозировали рост уровня образования благодаря коронавирусу
Комментарии 1
Недвижимость , Личный счет , Ирина Доброхотова , Алексей Новиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коронавирус навредил самому богатому китайцу
Коронавирус навредил самому богатому китайцу
Мировой экономике предрекли рекордные потери
Мировой экономике предрекли рекордные потери
Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии
Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии
Молдавия обратится с просьбой к России
Молдавия обратится с просьбой к России
Аналитик назвал условие укрепления рубля
Аналитик назвал условие укрепления рубля
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение