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В Москве обвалились продажи квартир в строящихся домах 

Rambler News Service 4 часа назад
В Москве рухнули продажи квартир в строящихся домах
Фото: ТАСС
Продажи квартир в московских новостройках по договору долевого участия в апреле упали на 52,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,65 тысяч сделок, сообщили в пресс-службе компании ЦИАН.
«В апреле 2020 года на первичном рынке недвижимости Москвы, включая присоединенные территории, заключено 3,65 тыс. ДДУ (договоров долевого участия — RNS) с физическими лицами. Относительно марта 2020 года падение составило 46,7%. В годовой динамике (в сравнении с апрелем 2020 года) число ДДУ снизилось на 52,7%», — говорится в сообщении.
Эксперты связывают снижение с действующим в Москве режимом самоизоляции. Отмечается, что продажи в новостройках показали минимальное значение с июля 2016 года, когда было подписано 3,44 тысяч договоров долевого участия.
В ЦИАН не исключают, что падение продаж может быть более существенным, так как часть сделок с датой регистрацией договоров в апреле могли быть реально заключены в марте. По данным ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройке столицы в апреле достигла 205,8 тыс. рублей, что на 11% больше, чем годом ранее.
По подсчетам ЦИАН, средний чек на первичном рынке города по всем сегментам в старых границах Москвы достиг 12,97 млн рублей за жилье, что на 1,26 млн рублей выше, чем годом ранее. В Новой Москве средний чек покупки равен 6,47 млн рублей. Средняя площадь купленного жилья в апреле в «старой» Москве составила 55,9 кв. метров, снизившись в сравнении с показателем за март на 2,9 кв. метров. В Новой Москве приобретают жилье средней площадью 48,4 кв. метра. Также эксперты отмечают сокращение поступающих в продажу жилпощадей.
В апреле в Москве поступили в продажу 150 тыс. кв. м. квартир и апартаментов. Это в 4,3 раза меньше, чем в марте 2020 года, когда на продажу было выведено 650 тыс. кв. метров жилья.
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Недвижимость , ЦИАН
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