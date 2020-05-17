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Эксперт сказал, когда курс доллара пробьет ключевой уровень 

Свободная пресса 4 часа назад
Курс доллара на предстоящей неделе может пробить ключевую отметку. В пятницу доллар подорожал всего на 10 копеек до 73,58. Курс евро поднялся на 265 коп. до 79,61. Но в целом в последние торговые дни коридор колебаний рубля к доллару США сузился до диапазона в 1.5 рубля, от 73 до 74.5.
Как поясняет ведущий аналитик QBF Олег Богданов, с одной стороны, цены на нефть стабилизировались и закрепились выше 30 долларов за баррель, а с другой — на финансовых рынках возникли риски, которые привели к коррекции на рынке акций и заставили инвесторов сократить позиции на развивающихся рынках.
«Риски были связаны с проблемами во взаимоотношениях между США и Китаем. Активно шли вербальные баталии по торговым вопросам, по лицензированию китайских компаний в США, все это нервировало инвесторов. Поэтому на нашем валютном рынке наступила стабилизация», — комментирует новости курса доллара Олег Богданов.
В связи с этим эксперт QBF предполагает, что на следующей неделе российская валюта может попытаться взять новый уровень, если будут хорошие новости с рынка нефти.
«Из сложившегося коридора рубль может вывести нефть, если фьючерс вырастет до 34 долларов, тогда есть шансы пройти поддержку в районе 72.70. Думаю, что на следующей неделе попытка штурма этого ключевого уровня будет предпринята», — дает прогноз курса доллара аналитик.
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Комментарии
Недвижимость , Компании , Рынки , Экономика , Олег Богданов
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