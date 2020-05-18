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«Ведомости»: арендодатели смогут не возвращать залог 

News.ru 1 час назад
Арендодателям разрешили не возвращать залог
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Поправки, подготовленные Минэкономразвития РФ для законопроекта о поддержке экономики, предусматривают возможность арендатора помещения потребовать скидку или разорвать договор без штрафа. А собственники помещений смогут не возвращать обеспечительный платёж.
Предусматривается, что возможность отказаться от выполнения условий договора в одностороннем порядке будет у арендаторов до 1 октября 2020 года. В свою очередь, арендодатели смогут не возвращать обеспечительный платёж или так называемый залог, если это предусмотрено договором, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.
Поправки, по данным издания, разработаны в ответ на заявления представителей бизнеса, сдающих помещения в аренду, о возможном крахе рынка. Подлинность поправок «Ведомостям» подтвердил федеральный чиновник.
Как писал NEWS.ru ранее, во вторник, 12 мая, депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому разрешается арендаторам, пострадавшим от пандемии коронавируса, расторгать договор аренды в одностороннем порядке и без штрафных санкций.
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Комментарии
Недвижимость , Компании , Экономика , Госдума , Минэкономразвития , Ведомости
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