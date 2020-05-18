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Льготную ипотеку предложили частично распространить на вторичное жильё 

RT на русском и ещё 4 6 часов назад
Вторичное жилье может попасть под льготную ипотеку
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил распространить ипотеку по ставке 6,5% на вторичный рынок жилья в городах с недостаточными объёмами новостроек. Копия письма парламентария на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
В своём обращении законодатель напомнил, что правительство приняло решение о запуске программы льготного кредитования по ставке 6,5% для приобретения квартир в новостройках.
Однако, как заметил Фёдоров, во многих населённых пунктах, где граждане также нуждаются в улучшении жилищных условий, отсутствуют необходимые объёмы строительства нового жилья.
«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность распространения программы льготной ипотеки в 6,5% на вторичный рынок жилья», — сказано в тексте обращения.
Он добавил, что использовать льготную ставку на вторичку можно было бы во всех населённых пунктах, за исключением трёх городов федерального значения и других городов, в которых в соответствии с критериями и планами Минстроя, а также с положениями нацпроекта «Жильё и городская среда» имеются достаточные объёмы новостроек.
Ранее в правительстве России утвердили программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
Согласно нововведениям, до 1 ноября 2020 года россиянам при покупке нового жилья должны быть предоставлены ипотечные кредиты по указанной ставке в размере до 3 млн рублей, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 8 млн рублей.
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Комментарии
Недвижимость , Антон Силуанов , Евгений Федоров , Госдума , Правительство РФ , Минстрой
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