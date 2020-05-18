Количество выданных ипотечных кредитов в России по итогам года значительно снизится по сравнению с 2019-ым, заявили в интервью «Известиям» финансовые эксперты. По некоторым прогнозам, рынок «рухнет» на 10%.

Показатели, по словам вице-президента Ассоциации банков России Алексей Войлукова, снизятся уже в мае-июне. Обвал, уверяет Войлуков, произойдет из-за финансовых потерь жителей страны, которые в свою очередь были вызваны ограничительными мерами, связанными с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Из-за пандемии банки также ужесточили требования к заемщикам.

«В связи с кризисом работникам некоторых сфер, наиболее пострадавших от режима самоизоляции, ипотечные кредиты не выдают принципиально», — заявила партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Специалисты сходятся во мнении, что ситуацию не способно исправит даже регулярное снижение ключевой ставки Центробанком

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ отметили, что средний размер ипотечного кредита рухнул почти на 10% после почти двух лет роста. В настоящее время он составляет 2,48 миллиона рублей.