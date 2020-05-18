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Ставки по ипотеке в РФ вернулись к февральскому уровню 

Вечерняя Москва и ещё 4 6 часов назад
Ставки по ипотеке вернулись к февральскому уровню
Фото: Вечерняя Москва
Средневзвешенные ипотечные ставки в середине мая снизились до минимальных значений и почти достигли уровня февраля. Об этом рассказали в пресс-службе ДОМ.РФ.
Отмечается, что ставка в топ-15 ипотечных банках страны на новостройки составила 8,59 процента, когда как на готовое жилье — 8,86 процента.
Как пояснили в пресс-службе компании, снижению ставок во многом способствовал переход Центробанка РФ к стимулирующей денежно-кредитной политике. Ранее в апреле ЦБ понизил ключевую ставку до 5,5 процента. Кроме того, в регуляторе не исключают дальнейшего уменьшения ставки уже в июне.
В ДОМ.РФ прогнозируют, что снижение ипотечных ставок продолжится, в особенности в сегменте новостроек. Уточняется, что может возникнуть перераспределение спроса в пользу нового жилья, поскольку разница между ставками на первичном и вторичном рынках жилья достигнет 1-1,5 процентного пункта, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили распространить льготную ипотеку по ставке 6,5 процента на вторичный рынок жилья в городах с недостаточными объемами новостроек.
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Недвижимость , Ставки по ипотеке , Ипотека , Госдума , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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