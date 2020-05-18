Ставки по ипотеке вернулись к февральскому уровню

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Средневзвешенные ипотечные ставки в середине мая снизились до минимальных значений и почти достигли уровня февраля. Об этом рассказали в пресс-службе ДОМ.РФ.

Отмечается, что ставка в топ-15 ипотечных банках страны на новостройки составила 8,59 процента, когда как на готовое жилье — 8,86 процента.

Как пояснили в пресс-службе компании, снижению ставок во многом способствовал переход Центробанка РФ к стимулирующей денежно-кредитной политике. Ранее в апреле ЦБ понизил ключевую ставку до 5,5 процента. Кроме того, в регуляторе не исключают дальнейшего уменьшения ставки уже в июне.

В ДОМ.РФ прогнозируют, что снижение ипотечных ставок продолжится, в особенности в сегменте новостроек. Уточняется, что может возникнуть перераспределение спроса в пользу нового жилья, поскольку разница между ставками на первичном и вторичном рынках жилья достигнет 1-1,5 процентного пункта, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили распространить льготную ипотеку по ставке 6,5 процента на вторичный рынок жилья в городах с недостаточными объемами новостроек.

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