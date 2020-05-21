На Кубани из-за пандемии снизились продажи жилья 

Продажи на рынке недвижимости в Краснодарском крае после резкого роста в марте снизились на 30-50% в условиях пандемии коронавируса, при этом темпы ввода в эксплуатацию жилья в первом квартале 2020 года увеличились более чем на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, резкого роста цен в регионе не прогнозируется. Об этом сообщил ТАСС первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Краснодарский край входит в тройку лидеров в стране по ежегодному объему вводимого в эксплуатацию жилья. По итогам первого квартала 2020 года доля Краснодарского края в общероссийском объеме введенного в эксплуатацию жилья составила 5,7%. При этом Краснодарский край — один из первых регионов России, где из-за пандемии коронавируса ввели режим карантина, он действует с 31 марта, прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, выходить на улицу можно только в случае экстренной необходимости, в магазин, в аптеку, к врачу и т. д. Работы на строительных площадках продолжаются с соблюдением необходимых эпидемиологических мер.

"По информации основных застройщиков, осуществляющих жилищное строительство в Краснодарском крае, в марте этого года зафиксированный рост продаж объектов недвижимости на первичном рынке достиг 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной явилась экономическая ситуация, в первую очередь связанная с изменением курса валют и прогнозируемым увеличением стоимости квадратного метра жилья. При этом уже в апреле текущего года, по их данным, продажи снизились на 30-50%", — сказал Алексеенко.

Он добавил, что по состоянию на 1 апреля текущего года 268 застройщиков реализуют более 500 проектов жилищного строительства в регионе с привлечением средств дольщиков, ведется строительство 207 тыс. квартир общей площадью 15,7 млн кв. м.

Также, по его словам, по итогам первого квартала текущего года прирост объема введенного в эксплуатацию жилья в регионе составил 104,3% к тому же отчетному периоду прошлого года. При этом, по данным аналитиков сервиса "Авито Недвижимость", после резкого падения в связи с внедрением карантинных мер и ослаблением рубля ситуация на рынке жилой недвижимости уже стабилизируется за счет применения современных технологий удаленных продаж и господдержке, например, как запущенная в 2020 году льготная ипотека под 6,5% ДОМ.РФ.

"Указанные факты свидетельствуют о том, что в настоящее время принимаются все меры, чтобы поддержать отрасль, и второй момент — не допустить роста стоимости квадратного метра на рынке первичного жилья, ведь в данном процессе участвуют две стороны, продавец и покупатель, и сейчас очень важно также поддержать покупателя строящегося жилья путем реализации программных мероприятий, в том числе льготной ипотеки", — сказал Алексеенко.

По его словам, в первом квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья в регионе повысились в пределах не более 4%.